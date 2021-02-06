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В Минской области «Газель» въехала в стоящую машину ГАИ

06.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минской области «Газель» въехала в стоящую машину ГАИ

Плохие погодные условия и невнимательность участника дорожного движения привели к аварии в Пуховичском районе: водитель автомобиля марки «Газель» не учел дорожные условия, отчего въехал в стоящую машину ГАИ. Об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, пишет БЕЛТА.

Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, на 61-м километре автодороги М5 МинскГомель Пуховичского района. В районе половины восьмого утра работники ГАИ, выехавшие на место происшествия (без пострадавших, с материальным ущербом), поставили машину на «аварийку» и включили проблесковые маячки.

Спустя какое-то время 44-летний житель Могилевской области, управляющий машиной «Газель», неправильно рассчитал скорость движения в плохую погоду и въехал в стоящий патрульный автомобиль.

В ГАИ отметили, что благодаря грамотным действиям инспекторов, которые действовали по правилам, участники ДТП остались целы – ведь если бы патрульная машина не стояла в том месте, водитель «Газели» мог совершить наезд на людей.

 Фото: БЕЛТА (архив)

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Плохие погодные условия и невнимательность участника дорожного движения привели к аварии в Пуховичском районе: водитель автомобиля марки «Газель» не учел...
 
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