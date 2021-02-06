Наталья Кочанова встретилась с президиумом Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Созидательные инициативы белорусской молодёжи и работа диалоговых площадок – основные темы сегодняшней встречи спикера Совета Республики Натальи Кочановой с президиумом Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска.





Беседа получилась живой и непринужденной. Участники обсуждали ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по формированию и развитию молодёжной политики.

Диана Мишура, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси: «Сейчас упор делается на открытые дискуссии. Беларусь будущего, проект, который запустил молодежный парламент при Нацсобрании, активно реализуется как платформа, где каждая молодежь может быть выслушана. Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах – это и учащаяся молодежь, и студенты, и предприятия, где все вносят свои какие-то предложения и хотят, чтобы они были донесены на Всебелорусское народное собрание. Мы эти предложения собираем, вносим в Молодежный парламент, здесь обсуждаем, и самые яркие на Всебелорусском народном собрании будут высказаны».

Сегодня же в Совете Республики встречали учащихся Полоцкого колледжа. Будущим педагогам рассказали о тонкостях работы Верхней палаты парламента, провели по музею Совета Республики, показали зал заседаний, где рассматриваются важные для страны законопроекты.

Сегодня молодежная политика – в приоритете. На ее реализацию в ближайшие 5 лет направят свыше 15 млн рублей. В стране действует более 380 организаций, в которых молодежь может проявить себя.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram