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Наталья Кочанова встретилась с президиумом Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Созидательные инициативы белорусской молодёжи и работа диалоговых площадок – основные темы сегодняшней встречи спикера Совета Республики Натальи Кочановой с президиумом Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска.
Беседа получилась живой и непринужденной. Участники обсуждали ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по формированию и развитию молодёжной политики.
Сегодня же в Совете Республики встречали учащихся Полоцкого колледжа. Будущим педагогам рассказали о тонкостях работы Верхней палаты парламента, провели по музею Совета Республики, показали зал заседаний, где рассматриваются важные для страны законопроекты.
Сегодня молодежная политика – в приоритете. На ее реализацию в ближайшие 5 лет направят свыше 15 млн рублей. В стране действует более 380 организаций, в которых молодежь может проявить себя.
Фото: БЕЛТА
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Созидательные инициативы белорусской молодёжи и работа диалоговых площадок – основные темы сегодняшней встречи спикера Совета Республики Натальи Кочановой с...
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