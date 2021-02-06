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Предприниматель, активистка, меценат. Как делегат готовится к Всебелорусскому народному собранию?
Источник материала: ОНТ
Меньше недели до важнейшего события для страны – Всебелорусского народного собрания. Готовятся к форуму 2700 делегатов – это представители разных сфер и профессий, знающие проблемы людей. Наталья Ильницкая из Бреста – человек разносторонний и очень активный. С какими идеями и инициативами она поедет в Минск?
По образу жизни меценат на предстоящем Всебелорусском народном собрании – делегат, по роду деятельности – предприниматель. В Бресте Наталья Ильницкая – человек известный. Компания, которую она возглавляет, включает несколько сфер: торговля, гостиничный сервис и даже собственный телеканал.
В бизнесе Наталья Ильницкая 40 лет, но математический склад ума не мешает воплощать творческие идеи. Главная особенность ее телеканала – передачи о людях и родном Бресте. Жизненной энергии руководителя удивляются даже молодые коллеги.
За вклад в развитие города, спорта, благотворительность, благодарности от ветеранов и высших государственных лиц – все награды не умещаются на стенах. Потому список вопросов, которые волнуют, огромный. Все это – к обсуждению на важном форуме.
К Всебелорусскому Наталья Ильницкая готовилась: будучи депутатом, анализировала проблемы избирателей, даже провела собственный опрос среди продавцов рынка. Свои предложения мог внести каждый.
К памяти у Натальи Ильницкой отношение особое, отец прошел Великую Отечественную, супруг – Афганистан, на просьбу помочь с помещением для выставки отозвалась сразу. Так на территории торгового объекта разместилась уникальная экспозиция военной формы и техники.
Аллея памяти из советских обелисков Героям Великой Отечественной войны – тоже ее идея. Все монументы брестчанка привозила из Польши, где они стали не нужны. В необычной коллекции – десятки экспонатов. Ничего подобного на постсоветском пространстве нет. Поэтому память и сохранение исторической правды о войне и ветеранах – еще одна важная тема, которую необходимо обсудить белорусам.
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Меньше недели до важнейшего события для страны – Всебелорусского народного собрания. Готовятся к форуму 2700 делегатов – это представители разных сфер и профессий,...
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