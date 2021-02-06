Предприниматель, активистка, меценат. Как делегат готовится к Всебелорусскому народному собранию?

Источник материала: ОНТ

Меньше недели до важнейшего события для страны – Всебелорусского народного собрания. Готовятся к форуму 2700 делегатов – это представители разных сфер и профессий, знающие проблемы людей. Наталья Ильницкая из Бреста – человек разносторонний и очень активный. С какими идеями и инициативами она поедет в Минск?





По образу жизни меценат на предстоящем Всебелорусском народном собрании – делегат, по роду деятельности – предприниматель. В Бресте Наталья Ильницкая – человек известный. Компания, которую она возглавляет, включает несколько сфер: торговля, гостиничный сервис и даже собственный телеканал.

В бизнесе Наталья Ильницкая 40 лет, но математический склад ума не мешает воплощать творческие идеи. Главная особенность ее телеканала – передачи о людях и родном Бресте. Жизненной энергии руководителя удивляются даже молодые коллеги.

Ирина Альшова, главный редактор телеканала «Лагуна-ТВ»: «Восхищает ее сила воли женская и желание делать этот мир лучше, ведь ее главный девиз – нас оценивают по нашим поступкам, нашим делам, а не по словам, и она человек дела».

За вклад в развитие города, спорта, благотворительность, благодарности от ветеранов и высших государственных лиц – все награды не умещаются на стенах. Потому список вопросов, которые волнуют, огромный. Все это – к обсуждению на важном форуме.

Наталья Ильницкая, делегат Всебелорусского народного собрания: «Развитие бизнеса, льготного кредитования, наша фирма развивается очень разносторонне, у нас здесь футбольная команда, где, вот посмотрите, сколько наград, посмотрите, сколько кубков, у нас есть рынок, где работают больше 500 человек».

К Всебелорусскому Наталья Ильницкая готовилась: будучи депутатом, анализировала проблемы избирателей, даже провела собственный опрос среди продавцов рынка. Свои предложения мог внести каждый.

Мария Самусик, индивидуальный предприниматель: «Рассмотреть вопрос о приватизации социального жилья, как оно проходит. А Наталья Емельяновна у нас молодец. Кто ни придет, она никогда не откажет в помощи».

К памяти у Натальи Ильницкой отношение особое, отец прошел Великую Отечественную, супруг – Афганистан, на просьбу помочь с помещением для выставки отозвалась сразу. Так на территории торгового объекта разместилась уникальная экспозиция военной формы и техники.

Аллея памяти из советских обелисков Героям Великой Отечественной войны – тоже ее идея. Все монументы брестчанка привозила из Польши, где они стали не нужны. В необычной коллекции – десятки экспонатов. Ничего подобного на постсоветском пространстве нет. Поэтому память и сохранение исторической правды о войне и ветеранах – еще одна важная тема, которую необходимо обсудить белорусам.

Наталья Ильницкая, делегат Всебелорусского народного собрания: «Для меня очень почетно быть делегатом на Всебелорусском собрании и принять участие в таком масштабном мероприятии, где решается судьба страны».

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