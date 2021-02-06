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В Минэнерго прокомментировали информацию о дефектах на одном из насосов первого энергоблока БелАЭС
Источник материала: ОНТ
Информация некоторых Telegram-каналов о дефектах одного из циркуляционных насосов первого энергоблока Белорусской АЭС недействительна. Об этом
Там уточнили, что все насосы данного энергоблока работают в штатном режиме.
Фото: БЕЛТА (архив)
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Информация некоторых Telegram-каналов о дефектах одного из циркуляционных насосов первого энергоблока Белорусской АЭС недействительна. Об этом сообщили в...
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