В Минэнерго прокомментировали информацию о дефектах на одном из насосов первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: ОНТ

Информация некоторых Telegram-каналов о дефектах одного из циркуляционных насосов первого энергоблока Белорусской АЭС недействительна. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минэнерго Официальный».

Там уточнили, что все насосы данного энергоблока работают в штатном режиме.

Фото: БЕЛТА (архив)

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