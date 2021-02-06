Польша и её участие в белорусских маршах: как сеть дворовых инициатив выстраивалась в Бресте? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ продолжает серию расследований об организаторах протестов и беспорядков на белорусских улицах. После цикла про ложь беглых в столице Литвы на очереди – Польша и её кураторство над маршами. В приграничном Бресте была выстроена целая сеть так называемых дворовых инициатив. И фактически все протестные телеграм-каналы областного центра были под кураторством из Варшавы. Об этом – в рубрике «Будет дополнено».





Для начала – о личном. Я, признаюсь, побаиваюсь чрезмерно принципиальных и упрямых людей.

Из-за этих качеств человек может показательно отрицать очевидное и продолжать делать глупости. Ну вот, кажется, уже всем всё показали во «Лжи беглых» и после, что окружение Тихановской проворовалось и не блещет идеями перемен, а бережёт свои светлые лица. А всё равно находятся граждане, которые принципиально и упрямо отказываются признавать очевидное – их обманули. Менее масштабная тема – упрямое хождение по дворам с чаем и флагами. И ведь вроде всех давно предупредили… Ну да ладно. На неделе в шок повергнута вся сеть дворовых протестов Бреста. Оказалось, что уже давно все районные чаты областного центра – под присмотром силовиков. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Начнём с эмоциональной завязки, а именно – с флэш-интервью на фоне розеток.

Фишка в том, что таких интервью в Бресте записано несколько десятков. К ребятам отнеслись по-доброму, разрешили допить свой чай, но флаги, конечно, изъяли. И, несмотря на то, что многие в дворовых инициативах пользуются не собственными именами, а придуманными никами, в областном управлении имеется пофамильный список всех участников более-менее крупных и якобы закрытых чатов. О чём там пишут, прочли и мы.

Вот, в «Соседях» призывают на встречу для фото в поддержку Лосика. И вы потом будете рассказывать, что это протесты, а не флешмоб? Вышли, щёлкнулись, отправили в телеграм-каналы, разошлись. Вот и всё протестное движение в Бресте.

Или вот чат «Центр Бреста 97%» – если вы большинство, то почему собираетесь за магазином, на старой сцене возле садика, подальше от населения? Но обязательно улыбайтесь, потому что вас снимает камера – иногда ещё и скрытая.

Брестская «Берёзовка», я надеюсь, что вы в ожидании новых перехватов, в которые попали и вы сами, успели поиграть в футбол. Хотя, тоже меня поймите, я бы вам порекомендовал всё же хоккей – и по погодным причинам, и по идеологическим.

А вот на заборах «Берёзовка» писать не нужно. В общем-то, уже рассматривается инициатива привлечения вас в помощь ЖКХ, чтобы вернуть забору приличный вид. И что-то мне подсказывает, что вы согласитесь помочь.

Издеваться над невероятными можно очень долго, и эфирного времени для этого совершенно не жалко. Но не для этого мы дополняем тему. В обществе есть вполне резонный вопрос – а зачем вообще обращать внимание на эти дворовые тусовки? Ну, вышли, попили чаю, сделали пару фотографий и, пока не тяжело стало держать синеющими от мороза пальцами чашку, разошлись по домам. Зачем кого-то приглашать в РУВД, чем давать повод чуть громче шёпотом крикнуть, что диктатура не даёт пить чай? В целом – да, незачем. Но есть нюансы.

Если вы, участники дворовых чатов, считаете, что это ваша автономная инициатива и выходите вы сами, вы ошибаетесь. Дворовые чаты достаточно структурированы, и вы – внизу этой пирамиды кукловодства. Администраторы ваших чатов создают чаты уровнем выше – вот, например, один из таких, под названием «Субботажъ». Там уже придумывается то, что будет доводиться вам, невероятным – какой пить чай и какие делать фото. И что при этом вливать вам в уши через экраны смартфона, чтобы вы продолжали считать себя эксклюзивными.

Но иногда даже вы можете заметить связь якобы не связанных инициатив – например, по перекрёстной рекламе. Но заметить – это одно, а подумать – это ведь совсем другое.

Правда, в чатах более высокого уровня сейчас паникуют, мол, как вообще можно что-то планировать, если на ОНТ всё знают ещё на этапе подготовки? А готовятся, в общем, неплохо.

Например, вы же знаете про так называемый «дозор». Заранее на установленную точку сбора выставляется человек, который старается заметить силовиков и в случае опасности отменить операцию. С ним общаются через интернет-рацию, с позывными и паролями.

Но какой смысл этой конспирации, если среди тех, кто определяет позывные, пароли и дозорных, есть люди, сотрудничающие с органами? Но вернёмся к структуре дворовых чатов. На самом низком уровне – обычные люди, которые ходят гулять и пить чай. А вот если кто-то себя проявляет инициативой или радикальными идеями, его приглашают на уровень выше. И есть люди, которые отвечают за мониторинг рядовых и перевод их в младший командующий состав.

Вот человек под ником «Тунеядец» в одном чате просто интересуется, как дела, всё ли хорошо, даёт советы и сочувствует.

Вот тот же «Тунеядец», но уже в другом чате, просит администратора выйти на связь, потому что тот хорошо поработал и будет приглашён в тусовку уровнем выше.

Затем «Тунеядец» понимает, что в чате сболтнули лишнего и настойчиво советует другому админу почистить чат и удалить компромат.

И снова – новый чат, новый заслуживший доверия админ, новое приглашение в чат уровнем выше для включения его в общую концепцию управления протестной движухой.

И так всё время. А что это за «Тунеядец» и как он появился в чате, толком не знает никто из остальных участников. И все считают, что это какой-то сосед, но он сосед в совершенно разных дворах и даже районах. А где «Тунеядец» на самом деле?

– На второй фотографии есть ли человек, который мог выступать администратором вашей закрытой Telegram-группы «Соседи»? Как вы его называли? – «Тунеядец». – Он есть там? – Нет. Его здесь нет. – Оля, вы уверены, что на этой фотографии нет администратора вашей закрытой группы «Тунеядец»? – Нууу… Нет. – Где сейчас находится этот «Тунеядец»? – Ну, я знаю только о том, что он собирался уехать в Польшу. Всё. – То есть он, скорее всего, в Польше находится? – Да. – Вы как-то с ним переписываетесь? – Ну, очень мало. Как бы… Он очень редко пишет что-нибудь, комментарии. – В этой группе, да? Уехал ли… – От своего… Ну, он же от своего имени вообще не пишет. – Сейчас он пишет от имени группы, как администратор? – Да. – И находится в Польше? – Да. – На этой фотографии его нет? Или визуально схожего с ним человека – нет? – Ну…

На фотографиях «Тунеядец» есть – просто Оля его толком не видела. Но делала то, что он советовал. И «Тунеядец» действительно в Польше, потому что это верхний уровень брестских маршей – из дворовых чатов самые активные поднимаются в чаты администраторов, а оттуда самые идейные – ещё выше, в число «приближённых». С приглашением переезда в Варшаву. И уже в чатах на верхнем уровне, где все свои и надёжные, обсуждают, что нужно возвращаться на улицы, делать протесты более решительными и использовать любые методы. И мечтать, что рано или поздно, цитата, «найдётся смельчак с коктейлем Молотова». Правда ведь, Степан?.. И у меня для вас, Степан, ещё одна новость: я читал почти все админские чаты Бреста и могу утверждать, что кураторы «97%-го» движения этого города начинают догадываться, что проблема в вас. Потому что в Бресте стараются соблюдать меры конспирации, ведь они рискуют задержаниями, штрафами, уголовкой. А вы – в Варшаве, вы ничем не рискуете, поэтому у вас расслабон и раздолбайство. Может, информация гигабайтами утекает нам из админок в Польше? Ждите, волнуйтесь, скоро расскажем. А участники дворовых маршей… Вы знаете, есть черта, которую не стоит переходить. В том числе потому, что вам из Варшавы врут.

Другие города, а вдруг ваши действия, как и в Бресте, давно под тотальным надзором – вам это надо? Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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