«Вилка» сценариев на 2021 год: от роста на 1,5 процента до спада на 10 процентов

Источник материала: UDF





Эффект отскока ВВП

Влияние политического кризиса

Эффект АЭС

Санкции и углеводороды

Программа роста останется декларацией?

Для экономики Беларуси актуальными стали многочисленные угрозы, каждая из которых в отдельности (тем более, в сочетании) может привести к резким качественным изменениям состояния экономической среды.Об этом говорится в очередном выпуске квартального обзора белорусской экономики, представленном Центром экономических исследований BEROC.Thinktanks.by публикует выдержки из этого документа.Как отмечается в обзоре, в 3-4 кв. экономика Беларуси продемонстрировала небольшой восстановительный рост выпуска. Своеобразный отскок ВВП стал главным трендом 2-ого полугодия почти во всех странах и был связан с надеждой на скорое завершение пандемии.Однако для Беларуси, хоть такой шаблон и применим в общих чертах, он имеет значимые особенности. Рост 3-4 кв. пока не позволил наверстать понесенные в первом полугодии 2020 г. потери выпуска.Но, как считают экономисты, более важно, что весьма сомнительна устойчивость восстановительного тренда. Многие качественные индикаторы (например, рентабельность фирм, долговая обремененность, производительность труда, новые рабочие места и др.) остаются в проблемных диапазонах. Это свидетельствует о том, что в экономике сохраняются весомые предпосылки для отсроченной и затянутой рецессии. Другими словами, весьма вероятно, что за «жертвы», которыми была обеспечена привлекательная динамика ВВП в 3-4 кв. – ослабление финансовых позиций фирм и актуализация угроз финансовой стабильности – придется расплачиваться в последующие периоды.Кроме того, политический кризис негативным образом влияет и на сберегательное поведение экономических агентов, ослабляя и без того хрупкую финансовую стабильность.«Если бы текущую экономическую среду удалось законсервировать, то в 2021 г. наиболее вероятным было бы вялотекущее углубление спада: около 0.5% (после проседания на 0.9% в 2020 г.). Однако подобный инерционный сценарий сегодня видится далеко не самым вероятным. Для экономики актуальными стали многочисленные угрозы, каждая из которых в отдельности (а тем более, в каком-либо сочетании) может привести к резким качественным изменениям состояния экономической среды. Таковыми являются: финансовая дестабилизация, усугубление политического кризиса, пандемия, новые трения с Россией, новые шоки в глобальной экономике, санкции, волны миграции и др. На этом фоне «вилка» возможных сценариев-2021 для Беларуси чрезвычайно широка. От скудного роста (до 1.5%) с сохранением элементов финансовой и ценовой стабильности (в случае нейтрализации всех угроз и значимого улучшения внешней конъюнктуры), до резкого и масштабного углубления спада (до 10%), при финансовой и ценовой дестабилизации (в случае реализации перечисленных выше угроз)», - говорится в обзоре.На взгляд экспертов BEROC, политический кризис, в котором оказалась страна, чреват не только краткосрочными потерями выпуска, но и эрозией институциональной среды, ведущей к долгосрочным потерям выпуска и благосостояния. Одним из трендов, который уже визуализируется, стало разрушение экономического доверия.Наиболее явно это проявляется в снижении доверия к национальной валюте как средству сбережения, а также к белорусским банкам как финансовым посредникам. Проявления этого уже видны в показателях денежной статистики. В конечном итоге, подрыв доверия чреват формированием новых структурных ограничений для финансового посредничества и монетарной политики.Потенциал банковского финпосредчества (размера их кредитных портфелей) будет ограничен, сужая и потенциал выпуска. Возможности монетарной политики в воздействии на инфляцию и краткосрочную динамику выпуска сузятся в еще большей мере.Ослабление доверия также заметно в отношениях между фирмами. В опросах бизнес заявляет о том, что при заключении сделок их контрагенты все в большей мере требуют дополнительных условий и оговорок (предоплаты, поручительства или гарантии третьих сторон, и др.). Первичный импульс недоверия такого рода имеет все шансы перерасти в широкое распространение такой практики. Фирма, которая столкнулась с усилением недоверия к себе, вероятно, будет пытаться его ограничить, проецируя недоверие на своих прочих контрагентов и страхуя собственные риски в отношениях с ними.«Такая среда репрессирует потенциал экономической активности. Отдельным каналом эрозии институциональной среды видится ухудшение восприятия фирмами защищенности своих прав, что также явственно прослеживается в опросах бизнеса. Качество юридической и правоохранительной систем часто рассматривается как ключевой критерий качества общественных институтов и бизнес-климата в целом. Поэтому низкое доверие системе права может напрямую вести к уменьшению экономической активности», - констатируется в обзоре.В аналитике рассматриваются и другие аспекты функционирования экономики, а также события, способные на нее повлиять.В частности, упоминается запуск Белорусской АЭС – самого грандиозного инфраструктурного проекта последних лет. По замыслу властей он должен обеспечить диверсификацию энергобаланса страны, снижение импорта газа, а также способствовать удешевлению потребляемой энергии.«Однако пока достижение указанных эффектов и в целом экономическая целесообразность проекта вызывают сомнения. Они подпитываются рисками, связанными с возможным избытком электроэнергии, а также с процессом интеграции АЭС в энергосистему страны», - говорится в обзоре.В нем также упоминается принятие новых пакетов западных санкций, в которых постепенно увеличивается экономическая составляющая. Это усиливает неблагоприятный фон и риски для белорусской экономики.Сложно назвать супервыгодными и энергосделки с Россией. Беларусь согласовала с Россией условия и цены поставок газа и нефти. Из публично озвученного, можно сделать выводы, что по сравнению с 2020 г. цена на газ незначительно возросла, а условия поставок нефти предполагают рост цены относительно мировой в соответствии с логикой российского налогового маневра. Это несколько ослабит конкурентоспособность белорусских производителей, а также обусловит дальнейшее проседание доходов белорусского бюджета от нефтепошлин, и, вероятно, придаст новый импульс росту цен на топливо на внутреннем рынке.Программа декларирует намерения обеспечить ускорение экономического роста. Однако в ряде случаев заявленные методы недостаточны для этого, или же ограничены способностью/готовностью властей де-факто выполнять заявленное. Ведь в этом случае будут обнажаться имеющиеся изъяны и противоречия в национальной экономике. Поэтому, как считают экономисты, велика вероятность, что данную программу постигнет участь предшествующих: наиболее важные и амбициозные из заявленных целей и задач останутся лишь декларациями.