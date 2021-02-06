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«Вилка» сценариев на 2021 год: от роста на 1,5 процента до спада на 10 процентов
Источник материала: UDF
Об этом говорится в очередном выпуске квартального обзора белорусской экономики, представленном Центром экономических исследований BEROC.
Thinktanks.by публикует выдержки из этого документа.
Эффект отскока ВВП
Как отмечается в обзоре, в 3-4 кв. экономика Беларуси продемонстрировала небольшой восстановительный рост выпуска. Своеобразный отскок ВВП стал главным трендом 2-ого полугодия почти во всех странах и был связан с надеждой на скорое завершение пандемии.
Однако для Беларуси, хоть такой шаблон и применим в общих чертах, он имеет значимые особенности. Рост 3-4 кв. пока не позволил наверстать понесенные в первом полугодии 2020 г. потери выпуска.
Но, как считают экономисты, более важно, что весьма сомнительна устойчивость восстановительного тренда. Многие качественные индикаторы (например, рентабельность фирм, долговая обремененность, производительность труда, новые рабочие места и др.) остаются в проблемных диапазонах. Это свидетельствует о том, что в экономике сохраняются весомые предпосылки для отсроченной и затянутой рецессии. Другими словами, весьма вероятно, что за «жертвы», которыми была обеспечена привлекательная динамика ВВП в 3-4 кв. – ослабление финансовых позиций фирм и актуализация угроз финансовой стабильности – придется расплачиваться в последующие периоды.
Кроме того, политический кризис негативным образом влияет и на сберегательное поведение экономических агентов, ослабляя и без того хрупкую финансовую стабильность.
«Если бы текущую экономическую среду удалось законсервировать, то в 2021 г. наиболее вероятным было бы вялотекущее углубление спада: около 0.5% (после проседания на 0.9% в 2020 г.). Однако подобный инерционный сценарий сегодня видится далеко не самым вероятным. Для экономики актуальными стали многочисленные угрозы, каждая из которых в отдельности (а тем более, в каком-либо сочетании) может привести к резким качественным изменениям состояния экономической среды. Таковыми являются: финансовая дестабилизация, усугубление политического кризиса, пандемия, новые трения с Россией, новые шоки в глобальной экономике, санкции, волны миграции и др. На этом фоне «вилка» возможных сценариев-2021 для Беларуси чрезвычайно широка. От скудного роста (до 1.5%) с сохранением элементов финансовой и ценовой стабильности (в случае нейтрализации всех угроз и значимого улучшения внешней конъюнктуры), до резкого и масштабного углубления спада (до 10%), при финансовой и ценовой дестабилизации (в случае реализации перечисленных выше угроз)», - говорится в обзоре.
Влияние политического кризиса
На взгляд экспертов BEROC, политический кризис, в котором оказалась страна, чреват не только краткосрочными потерями выпуска, но и эрозией институциональной среды, ведущей к долгосрочным потерям выпуска и благосостояния. Одним из трендов, который уже визуализируется, стало разрушение экономического доверия.
Наиболее явно это проявляется в снижении доверия к национальной валюте как средству сбережения, а также к белорусским банкам как финансовым посредникам. Проявления этого уже видны в показателях денежной статистики. В конечном итоге, подрыв доверия чреват формированием новых структурных ограничений для финансового посредничества и монетарной политики.
Потенциал банковского финпосредчества (размера их кредитных портфелей) будет ограничен, сужая и потенциал выпуска. Возможности монетарной политики в воздействии на инфляцию и краткосрочную динамику выпуска сузятся в еще большей мере.
Ослабление доверия также заметно в отношениях между фирмами. В опросах бизнес заявляет о том, что при заключении сделок их контрагенты все в большей мере требуют дополнительных условий и оговорок (предоплаты, поручительства или гарантии третьих сторон, и др.). Первичный импульс недоверия такого рода имеет все шансы перерасти в широкое распространение такой практики. Фирма, которая столкнулась с усилением недоверия к себе, вероятно, будет пытаться его ограничить, проецируя недоверие на своих прочих контрагентов и страхуя собственные риски в отношениях с ними.
«Такая среда репрессирует потенциал экономической активности. Отдельным каналом эрозии институциональной среды видится ухудшение восприятия фирмами защищенности своих прав, что также явственно прослеживается в опросах бизнеса. Качество юридической и правоохранительной систем часто рассматривается как ключевой критерий качества общественных институтов и бизнес-климата в целом. Поэтому низкое доверие системе права может напрямую вести к уменьшению экономической активности», - констатируется в обзоре.
Эффект АЭС
В аналитике рассматриваются и другие аспекты функционирования экономики, а также события, способные на нее повлиять.
В частности, упоминается запуск Белорусской АЭС – самого грандиозного инфраструктурного проекта последних лет. По замыслу властей он должен обеспечить диверсификацию энергобаланса страны, снижение импорта газа, а также способствовать удешевлению потребляемой энергии.
«Однако пока достижение указанных эффектов и в целом экономическая целесообразность проекта вызывают сомнения. Они подпитываются рисками, связанными с возможным избытком электроэнергии, а также с процессом интеграции АЭС в энергосистему страны», - говорится в обзоре.
Санкции и углеводороды
В нем также упоминается принятие новых пакетов западных санкций, в которых постепенно увеличивается экономическая составляющая. Это усиливает неблагоприятный фон и риски для белорусской экономики.
Сложно назвать супервыгодными и энергосделки с Россией. Беларусь согласовала с Россией условия и цены поставок газа и нефти. Из публично озвученного, можно сделать выводы, что по сравнению с 2020 г. цена на газ незначительно возросла, а условия поставок нефти предполагают рост цены относительно мировой в соответствии с логикой российского налогового маневра. Это несколько ослабит конкурентоспособность белорусских производителей, а также обусловит дальнейшее проседание доходов белорусского бюджета от нефтепошлин, и, вероятно, придаст новый импульс росту цен на топливо на внутреннем рынке.
Программа роста останется декларацией?
Программа декларирует намерения обеспечить ускорение экономического роста. Однако в ряде случаев заявленные методы недостаточны для этого, или же ограничены способностью/готовностью властей де-факто выполнять заявленное. Ведь в этом случае будут обнажаться имеющиеся изъяны и противоречия в национальной экономике. Поэтому, как считают экономисты, велика вероятность, что данную программу постигнет участь предшествующих: наиболее важные и амбициозные из заявленных целей и задач останутся лишь декларациями.
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