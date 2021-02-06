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Мужской способ хранить еду в холодильнике признали отвратительным

06.02.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужской способ хранить еду в холодильнике признали отвратительным
Кадр: @sarah_jade_ / TikTok
Блогерша с ником @sarah_jade_ показала, как ее муж хранит остатки еды в холодильнике. В комментариях к ее видео в TikTok многие пользователи признали его способ отвратительным.

В ролике женщина сообщила, что вечером попросила мужа убрать остатки ужина. Затем она со смехом открыла холодильник и продемонстрировала, что супруг не стал перекладывать еду, а поставил туда мультиварку.

В комментариях к видео, однако, не разделили веселья, с которым блогерша отреагировала на находку. «Неприемлемо для всех, кто старше десяти лет», — написала одна из пользовательниц. «Я хотела бы посмеяться, но это меня просто разозлило», — добавила другая. Некоторые также обратили внимание на то, что получившаяся конструкция выглядит неустойчиво. «Было бы не смешно, если был она упала на тебя», — посочувствовали блогерше в комментариях.

Многие посчитали, что мужчина специально плохо выполнил просьбу жены, чтобы она больше ни о чем не просила его и делала все сама. Супруга блогерши также назвали отвратительным и самым ленивым человеком на свете. Кроме того, женщине посоветовали подать на развод из-за поставленной в холодильник мультиварки.

Ранее TikTok-блогерша с ником Maddysumnerx показала быстрый и легкий способ приготовить яичницу. В комментариях под видео, в котором она продемонстрировала свой секрет разбивания скорлупы, некоторые назвали такой подход в кулинарии гениальным.
 
 
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Не стал перекладывать еду, а поставил туда мультиварку.
 
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