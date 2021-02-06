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Фото: Globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Латвии начнут штрафовать за просмотр российских телеканалов Ранее законодательство предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях.

Латвийский сейм одобрил поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. Об этом сообщает портал Delfi.Ранее законодательство предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц. «Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике», — сообщили авторы инициативы.Они отметили, что, по данным на 2018 год, услугами нелегальных операторов пользовались около 62 тысяч домовладений в Латвии. Этими мерами власти планируют сократить число таких подключений как минимум на шесть тысяч. Сумма штрафа законодатели пока не называют.Ранее сообщалось, что латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены из-за «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».