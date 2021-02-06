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Диалог с властью: пенсионеры Беларуси пообщались с чиновниками
06.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Жодино пожилые люди пообщались с чиновниками. Вопросы поднимались разные. Это и организация досуга, и размер пенсий, и уход за одинокими стариками, передает «МИР 24».
«Очень востребованы сейчас новые формы, которые появились в последние годы. Это форма совместного семейного проживания. Это когда семья, только обязательно это должны быть не родственники по законодательству и не люди, которых связывают какие-то имущественные правоотношения, берут себе на попечение пожилого человека или инвалида и ухаживают за ним в своей семье», – сказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская.
Диалоговые площадки для людей разного возраста и профессий организуют по всей Беларуси. Это позволяет власти на местах узнать, какие вопросы волнуют население. Подобные встречи проходят в преддверии Всебелорусского народного собрания. Форум состоится 11-12 февраля в Минске.
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Диалоговые площадки для людей разного возраста и профессий организуют по всей Беларуси. Это позволяет власти на местах узнать, какие вопросы волнуют население.
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