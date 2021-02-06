Диалог с властью: пенсионеры Беларуси пообщались с чиновниками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Жодино пожилые люди пообщались с чиновниками. Вопросы поднимались разные. Это и организация досуга, и размер пенсий, и уход за одинокими стариками, передает «МИР 24».

«Очень востребованы сейчас новые формы, которые появились в последние годы. Это форма совместного семейного проживания. Это когда семья, только обязательно это должны быть не родственники по законодательству и не люди, которых связывают какие-то имущественные правоотношения, берут себе на попечение пожилого человека или инвалида и ухаживают за ним в своей семье», – сказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская.

«Человек, когда остается в одиночестве, то очень тяжело этим людям жить. Поэтому наша ветеранская организация стремится им помогать, проверяем, звоним. Надо, какую помощь – оказываем», – объяснил полковник в отставке Геннадий Артемов.

Диалоговые площадки для людей разного возраста и профессий организуют по всей Беларуси. Это позволяет власти на местах узнать, какие вопросы волнуют население. Подобные встречи проходят в преддверии Всебелорусского народного собрания. Форум состоится 11-12 февраля в Минске.