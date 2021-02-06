Научная элита: Лукашенко вручил дипломы докторам наук и аттестаты профессорам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медицина, биотехнологии, электротранспорт – на развитие этих сфер Беларусь сделает упор в ближайшее время. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на вручении дипломов докторам наук и аттестатов профессорам. Ученые степени сегодня присвоили 18 специалистам. После президент пообщался с научной элитой за круглым столом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Экскурсия по Дворцу Независимости как лекарство от волнения. Ученые признаются: во время защиты диссертаций тревоги было меньше. К новым ученым степеням они шли десятилетия. Сергей Сорока 30 лет изучал, как повысить урожайность озимых культур. А Оксана Здрок, пожалуй, больше всех знает о третейском суде и роли медиатора в спорных вопросах.

«Это выглядит новинкой для Беларуси. Закон о медиации действует с 2013 года, но люди пока с опаской относятся к этому делу. И сейчас главная задача – это информирование. Результативность медиативной процедуры, как мы говорим: если вы попали к медиатору, 80% что вы выйдете с медиативным соглашением», – рассказала доктор юридических наук Оксана Здрок.

Александр Лукашенко поблагодарил ученых за труды. Сказал, что уровень науки определяет роль и место страны на политической карте мира. Беларуси есть чем гордиться: страна в ряду космических держав и мирного атома. Сейчас важно сделать акцент на разработках, которые нужны экономике: электротранспорте, биотехнологиях, здравоохранении.

«Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси. Ведь наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства», –заявил Лукшенко.

За одним столом с президентом и учителя, и их ученики. Есть, кому передать опыт. Обсудили профориентацию школьников, целевое обучение. Скоро оно будет в приоритете. Главное, отметил президент, новое поколение должно сохранить и приумножить достижения предшественников.

«Нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью. Мы уйдем – они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века», – отметил глава государства.

Президент признался: общение с учеными для него – это возможность обменяться мнениями и приумножить знания.

По решению Высшей аттестационной комиссии Беларуси в прошлом году ученую степень получили почти 350 соискателей. Большинство из них – представители медицины.