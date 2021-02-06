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Область повышенного атмосферного давления и холодные неустойчивые воздушные массы накрыли страну
Источник материала: Навiны
В субботу территория республики будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром слабый туман. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток в Беларуси
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В субботу территория республики будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс.
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