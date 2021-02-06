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10 простых и дешевых идей, которые освежат ваш интерьер

06.02.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы квартира выглядела симпатично и уютно, не обязательно тратить много денег. Есть много совсем недорогих мелочей и деталей, грамотно использовав которые вы сможете придать своему интерьеру неповторимую изюминку.

Использовать ленты вместо колец и зажимов для штор


Декорировать светильник подручными материалами


Сделать необычный коврик в ванную из природных материалов (это может быть пробка или даже настоящая галька)



Добавить цветной акцент на дверь


Декорировать плечики для одежды


Устроить в пустом углу узкий книжный шкаф


Сделать оригинальную раму для зеркала


Сделать новые полки и зоны для хранения из старых дверей


Вешалка для прихожей из спилов дерева


Сидячий подоконник из комода и ящиков


 
 
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Чтобы квартира выглядела симпатично и уютно, не обязательно тратить много денег. Есть много совсем недорогих мелочей и деталей, грамотно использовав которые вы...
 
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