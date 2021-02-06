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10 простых и дешевых идей, которые освежат ваш интерьер
Источник материала: Tut.by
Чтобы квартира выглядела симпатично и уютно, не обязательно тратить много денег. Есть много совсем недорогих мелочей и деталей, грамотно использовав которые вы сможете придать своему интерьеру неповторимую изюминку.
Использовать ленты вместо колец и зажимов для штор
Декорировать светильник подручными материалами
Сделать необычный коврик в ванную из природных материалов (это может быть пробка или даже настоящая галька)
Добавить цветной акцент на дверь
Декорировать плечики для одежды
Устроить в пустом углу узкий книжный шкаф
Сделать оригинальную раму для зеркала
Сделать новые полки и зоны для хранения из старых дверей
Вешалка для прихожей из спилов дерева
Сидячий подоконник из комода и ящиков
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Чтобы квартира выглядела симпатично и уютно, не обязательно тратить много денег. Есть много совсем недорогих мелочей и деталей, грамотно использовав которые вы...
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