Тест по «самым-самым». Знаете, какой материк самый жаркий, а кто - самый крупный хищник?

Источник материала: Tut.by

Самый дорогой фильм за все время кинематографа, самая быстрая когда-либо развитая автомобилем скорость, самая маленькая по размеру птичка… Нам всегда прикольно узнавать о чем-то рекордном. Предлагаем пройтись по таким фактам о нашей планете. 42.TUT.BY вооружился учебниками географии за 7 и 8 класс и нашел факты о «самых-самых». Но, может, вы и так их знаете? Проверяем в тесте.