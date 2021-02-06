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Тест по «самым-самым». Знаете, какой материк самый жаркий, а кто - самый крупный хищник?

06.02.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый дорогой фильм за все время кинематографа, самая быстрая когда-либо развитая автомобилем скорость, самая маленькая по размеру птичка… Нам всегда прикольно узнавать о чем-то рекордном. Предлагаем пройтись по таким фактам о нашей планете. 42.TUT.BY вооружился учебниками географии за 7 и 8 класс и нашел факты о «самых-самых». Но, может, вы и так их знаете? Проверяем в тесте.

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Полистали учебники географии и нашли интересные факты о нашей планете. Помните ли вы их?
 
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