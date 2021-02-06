Секретарь СНБО Украины: У нас идет шпионская война. Агентура РФ безумная

















"К большому сожалению, на территории нашей страны еще с начала 90-х – я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест-накрест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно", – сказал Данилов.





Он отметил, что последствия этого решения ощущаются в стране до сих пор.





"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная. Поэтому у нас не только война горячая, которая идет на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ. У нас есть информационная война и так называемая шпионская война, которую мы вроде не замечаем, но ощущаем на себе, на своей шкуре каждый день, что они, как говорил классик, работают. Это для нас очень-очень опасно", – подчеркнул секретарь СНБО.





По словам Данилова, из-за "шпионской войны" материалы для решения СНБО по санкциям готовились "в режиме закрытости, чтобы не было неожиданностей".



