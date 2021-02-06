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«Настанет время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться. Но это, очевидно, не сегодня». Черечень не пойдет на ВНС

06.02.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат на президенты и глава БСДГ Сергей Черечень опубликовал обращение после получения приглашения на Всебелорусское народное собрание в качестве гостя, пишет Белсат.

«Для тех кто не понял – моя партия могла бы рассматривать Всебелорусское народное собрание как площадку для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно.

Я уверен, что придёт время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это явно не сегодня. Сегодня как оппозиция так и власть – далеки от реальности и не готовы решать существующие проблемы.

Я всегда открыт к диалогу и готов совместно находить пути решения сложных ситуаций. Всебелорусское народное собрание не отражает интересов моих избирателей и не даёт возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса.

Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет», – заявил Сергей Черечень.

Ранее Черечень сообщил, что его пригласили на ВНС в качестве гостя. Политик подчеркнул, что право голоса гостям не предоставлено.

Такие же приглашения получили и другие партийные лидеры. Председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Борисов будет советоваться с однопартийцами. А вот экс-депутат и бывший кандидат на президентский пост Анна Канопацкая согласилась на участие в мероприятии «по многочисленным и настойчивым просьбам своих сторонников и коллег».
 
 
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Экс-кандидат на президенты и глава БСДГ Сергей Черечень опубликовал обращение после получения приглашения на Всебелорусское народное собрание в качестве гостя,...
 
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