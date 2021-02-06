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Пять лет лишения свободы запросило гособвинение для экс-идеолога Гомеля

06.02.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Железнодорожного района Гомеля состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерины Дегтяревой, а также учредителя продюсерского рекламного центра «Арт ворк» Евгения Кирилло.



Напомним, Екатерина Дегтярева обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси («Получение взятки»), Евгений Кирилло – в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 431 УК Беларуси («Дача взятки»).

В процессе прений прокурор сообщила, что виновность обвиняемых в содеянном доказана в судебном следствии в полном объеме, и запросила назначить Дегтяревой наказание в виде лишения свободы на 5 лет со штрафом 500 базовых величин и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.

Защитник попросил назначить Дегтяревой минимальное наказание в связи с тем, что обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. На момент совершения преступления находилась в тяжелом материальном положении.

В отношении Евгения Кирилло гособвинитель запросила наказание в виде штрафа в размере 1000 базовых величин. Защитник в свою очередь попросила суд значительно уменьшить размер штрафа в связи с тем, что Кирилло полностью признал свою вину, активно помогал следствию и зарекомендовал себя в профессии в качестве хорошего специалиста.
 
Теги: Гомель
 
 
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В суде Железнодорожного района Гомеля состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления идеологической работы, культуры и по...
 
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