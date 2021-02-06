|
Нарастает дипломатическая конфронтация между ЕС и Россией
Источник материала: Партизан
Между Евросоюзом и Россией нарастает дипломатическая конфронтация в связи с высылкой из РФ трех сотрудников европейских посольств.
Как сообщает Haber Global, Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Джозеф Боррелл, который в настоящее время находится с официальным визитом в Москве, призвал Россию пересмотреть это решение. Он сказал, что узнал об объявлении трех дипломатов персонами нон грата во время поездки и осуждает это решение.
Отреагировали и европейские страны, дипломаты которых были высланы. Министерства иностранных дел Германии и Польши заявили, что примут ответные меры, если решение не будет отменено. В свою очередь Швеция отрицает участие своего дипломата в акциях протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между Евросоюзом и Россией нарастает дипломатическая конфронтация в связи с высылкой из РФ трех сотрудников европейских посольств.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)