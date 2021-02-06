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Нарастает дипломатическая конфронтация между ЕС и Россией

06.02.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Между Евросоюзом и Россией нарастает дипломатическая конфронтация в связи с высылкой из РФ трех сотрудников европейских посольств.




Как сообщает Haber Global, Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Джозеф Боррелл, который в настоящее время находится с официальным визитом в Москве, призвал Россию пересмотреть это решение. Он сказал, что узнал об объявлении трех дипломатов персонами нон грата во время поездки и осуждает это решение.

Отреагировали и европейские страны, дипломаты которых были высланы. Министерства иностранных дел Германии и Польши заявили, что примут ответные меры, если решение не будет отменено. В свою очередь Швеция отрицает участие своего дипломата в акциях протеста.
 
 
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Между Евросоюзом и Россией нарастает дипломатическая конфронтация в связи с высылкой из РФ трех сотрудников европейских посольств.
 
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