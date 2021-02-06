Ради комплексов С-400 Минск может на десятилетия влезть в долги перед Россией

Закупки у России дорогих вооружений и военной техники, для оплаты которых у Беларуси нет экономических возможностей, грозят новыми долгами и усилением политической зависимости Минска от Москвы.



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Белорусские военные ведут работу по подготовке контрактов на закупку в России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, чтобы заменить ими в войсках ЗРК С-300. Это недавнее заявление командующего войсками ПВО и ВВС Беларуси генерал-майора Игоря Голуба вызвало оживленные комментарии в экспертном сообществе.

Москве выгоден мощный заслон ПВО на западном направлении

С-400 — это зенитная система, позволяющая обнаруживать цели в воздухе на дальности 600 км и обстреливать их на расстоянии до 400 км. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Практически все эксперты согласны в том, что поставка столь эффективного огневого средства поражения Минску значительно повысит обороноспособность не только Беларуси, но и России.

Военно-политическое руководство РФ крайне заинтересовано создать на территории Беларуси сильную группировку средств ПВО как передовую линию обороны Москвы и Центрально-промышленного района России от атаки с воздуха на западном стратегическом направлении.

Размещение современных ЗРК в Гродненской, Брестской и Минской областях даст российскому командованию выигрыш во времени до 10 минут, чтобы привести в боевую готовность свои средства ПВО в районе Смоленска и в Подмосковье.

По мнению признанного российского специалиста в области ПВО Юрия Кнутова, тактико-технические характеристики С-400 позволяют реализовать в Беларуси и прилегающих районах соседних государств концепцию, которую американцы называют A2/AD (зона ограничения и воспрещение доступа и маневра). В случае возникновения у стран НАТО намерения сформировать какую-либо крупную наступательную группировку у границ Беларуси система A2/AD будет препятствовать ее созданию.

Сходной точки зрения придерживается директор Центра военно-политических исследований МГИМО (Москва) Алексей Подберезкин, который отмечает, что в зоне запрета неизбежно окажутся страны Балтии. Развертывание в Беларуси эшелонированной системы ПВО/ПРО, состоящей из ЗРК малой, средней и большой дальности (таких как «Тор», «Бук», C-400) «будет означать стопроцентный контроль воздушного пространства прибалтийских государств», подчеркивает эксперт.

От себя добавим, что если С-400 будут размещены не только на северо-западных, но и на западных и южных границах Беларуси, то будет взято под контроль и воздушное пространство глубиной в несколько сотен километров на граничащих с Беларусью территориях Польши и Украины.

Почему тянули резину?

Возникает, однако, вопрос: почему столь важное мероприятие в области укрепления обороноспособности Беларуси и России не было проведено раньше? Ведь запросы на поставку ЗРК С-400 Минск с завидным постоянством посылает в Москву начиная с 2007 года. И положительного ответа не было вплоть до недавних пор.

Всякий раз представители российской стороны ссылались на хронический дефицит производственных мощностей и нехватку в связи с этим зенитных комплексов для перевооружения собственной системы ПВО.

Это, впрочем, не помешало продать ЗРК С-400 Китаю, Турции и готовить контракт с Индией. Нельзя не согласиться с мнением тех комментаторов, которые утверждают: пренебрежение интересами Беларуси объясняется, с одной стороны, потребностью ВПК России в экспортной выручке, с другой — неплатежеспособностью нашей страны.

Как считают российские военные, сдвинуть дело с мертвой точки «помогла» активизация военных приготовлений на территориях сопредельных государств НАТО.

Часть экспертов главной причиной внезапной щедрости российского руководства считает закупку Польшей американских истребителей F-35. Дескать, С-300, находящиеся сейчас на вооружении белорусской ПВО, будут не в состоянии защитить Москву от удара этих самолетов-невидимок.

Высказывается мнение и о том, что Кремль подобным шагом как бы выразил своеобразную поддержку Лукашенко в трудный для того момент.

Чем придется платить?

Однако все эти предположения не содержат ответа на вопрос, как и чем Беларусь будет рассчитываться за внезапно свалившееся на нее счастье. Между тем если исходить из рыночной конъюнктуры, то приобретение даже одного комплекса С-400 совершенно неподъемно для Минска в условиях нынешних экономических реалий.

Впрочем, известный российский военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что Беларусь как ближайший союзник России вполне может рассчитывать на серьезные преференции.

Во-первых, на скидку с цены; во-вторых, ЗРК могут поставляться из наличия российской армии и оцениваться как бывшие в употреблении; в-третьих, с учетом того, что поставленные Беларуси C-400 должны будут охранять общее воздушное пространство Союзного государства, их остаточная стоимость может быть погашена за счет бартера.

При этом ряд наблюдателей считает, что о безвозмездной передаче Минску столь дорогих систем оружия речи быть не может.

Вот мнение главного редактора российского специализированного издания «Национальная оборона» Игоря Коротченко: «Подобного рода поставки должны осуществляться исключительно на коммерческих условиях. Белоруссия должна будет заплатить, хоть и по сниженным ценам. Это также может быть оформлено как бартер. Если Республика Беларусь купит С-400, взамен страна может поставить другую продукцию военного назначения, к примеру шасси Минского завода колесных тягачей для российских подвижных ракетных комплексов. Такой взаимозачет возможен».

Можно предположить, что идея Коротченко использовать шасси для подвижных грунтовых комплексов (ПГРК), выпускаемые Минским заводом колесных тягачей, в качестве натуральной оплаты за поставку в Беларусь российских ЗРК С-400, отнюдь не является случайной. На сегодняшний день уже вполне очевиден провал проекта «Платформа-О» Камского автозавода, предусматривавшего создание подобной автотехники.

Поэтому у командования российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) есть только одна возможность вовремя (до 2023 года) перевести все дивизии, вооруженные старыми ПГРК «Тополь», на новые ПГРК «Ярс»: использовать серийно выпускаемые в Минске с начала 2000-х годов шасси МЗКТ-79221.

Однако простые расчеты показывают, что даже суммарной стоимости всех колесных шасси МЗКТ-79221, необходимых для завершения перевооружения РВСН России, не хватит, чтобы позволить Беларуси полностью рассчитаться за поставленные Россией несколько ЗРК С-400. Ведь цена каждого из них — порядка 700-800 млн долларов.

Следовательно, на непогашенную часть стоимости ЗРК будут оформлены долгосрочные (возможно на десятилетия) долговые обязательства Минска перед Москвой. Платить по которым придется, вероятно, уже не Лукашенко, а новому руководству страны.

Политическая же зависимость Беларуси от России уже усилилась после прошлогодних протестов и наверняка продолжит усиливаться.