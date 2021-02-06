ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вудкрофт: «зубры» были недостаточно голодными, чтобы победить «витязей»

06.02.2021 08:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Витязя» (1:3), которое «бело-голубые» потерпели 5 февраля.

Вудкрофт: «зубры» были недостаточно голодными, чтобы победить «витязей»
Фото ХК «Динамо-Минск»

«Мы, конечно, расстроены из-за результата… Думаю, нам необходимо играть проще, чаще бросать и реализовывать голевые моменты. В период, когда ожесточается борьба за попадание в плей-офф, не стоит мудрить — лучше сыграть просто», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Он отметил, что, несмотря на 35 бросков по воротам «Витязя», удалось забросить лишь одну шайбу: «Иногда бывают матчи, когда шайба в буквальном смысле «не идет» в ворота... Наверное, парни вышли против «Витязя» недостаточно голодными, из-за чего и появляются проблемы с реализацией. Думаю, если мы будем играть проще, все наладится».

На сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции (59 очков), которое позволяет выйти в плей-офф. В спину «зубрам» дышат «Витязь» и «Спартак» (по 54). В свою очередь в двух шагах впереди «Динамо» сейчас расположились «Йокерит» (61) и «Северсталь» (60).

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2020/2021 минчанам осталось провести семь поединков (четыре — в гостях, три — дома), в которых их соперниками будут:

07.02. — «Сочи» (г);

16.02. —  «Динамо-Москва» (д);

18.02. — «Йокерит» (г);

20.02. — «Трактор» (д);

23.02. — «Амур» (д);

25.02. — «Динамо-Рига» (г);

27.02. — СКА (г).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Витязя» (1:3), которое «бело-голубые» потерпели 5 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Область повышенного атмосферного давления и холодные неустойчивые воздушные массы накрыли страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by