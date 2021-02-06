Вудкрофт: «зубры» были недостаточно голодными, чтобы победить «витязей»

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Витязя» (1:3), которое «бело-голубые» потерпели 5 февраля.



Фото ХК «Динамо-Минск»

«Мы, конечно, расстроены из-за результата… Думаю, нам необходимо играть проще, чаще бросать и реализовывать голевые моменты. В период, когда ожесточается борьба за попадание в плей-офф, не стоит мудрить — лучше сыграть просто», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Он отметил, что, несмотря на 35 бросков по воротам «Витязя», удалось забросить лишь одну шайбу: «Иногда бывают матчи, когда шайба в буквальном смысле «не идет» в ворота... Наверное, парни вышли против «Витязя» недостаточно голодными, из-за чего и появляются проблемы с реализацией. Думаю, если мы будем играть проще, все наладится».

На сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции (59 очков), которое позволяет выйти в плей-офф. В спину «зубрам» дышат «Витязь» и «Спартак» (по 54). В свою очередь в двух шагах впереди «Динамо» сейчас расположились «Йокерит» (61) и «Северсталь» (60).

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2020/2021 минчанам осталось провести семь поединков (четыре — в гостях, три — дома), в которых их соперниками будут:

07.02. — «Сочи» (г);

16.02. — «Динамо-Москва» (д);

18.02. — «Йокерит» (г);

20.02. — «Трактор» (д);

23.02. — «Амур» (д);

25.02. — «Динамо-Рига» (г);

27.02. — СКА (г).