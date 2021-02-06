Угадаете, сколько стоят эти машины?

Источник материала: Onliner

Сегодняшняя подборка машин с «Автобарахолки» подготовлена в новом формате. Теперь мы будем не просто перечислять модели, а попытаемся угадать, сколько продавцы хотят за них получить. Заодно проверим, не переоценивают ли некоторые владельцы свои авто, когда выставляют их на продажу. В вашем распоряжении — шесть объявлений. В статье мы не указываем стоимость машин, но предлагаем вам выбрать наиболее подходящую цену в голосовалке. Не забудьте написать в комментариях, для каких вариантов вы угадали прайс.

Mercedes W124

Классика бизнес-сегмента. Предшественник «лупатого» Mercedes E-Class в свое время был очень популярным в Беларуси. Да и сейчас W124 все еще бороздят просторы нашей страны. Данный экземпляр сошел с конвейера в 1985 году, то есть еще до развала СССР и до объединения Восточной и Западной Германий. Мягко говоря, обкатку машина уже прошла. На одометре старенького седана — 500 тыс. км. Для такого возраста — смех, а не пробег.





На автомобиль установлен 2,5-литровый дизельный мотор, надежности которого позавидует чугунная сковорода. А вот кузов, как уверяет продавец, требует внимания. «Мерс» есть «мерс». Перекупов и товарищей с «разборок» просят не беспокоить. Владелец готов обменять свой Mercedes на другую модель Daimler или BMW. Кроме того, он не прочь пересесть на Harley-Davidson или другой круизер.

Как думаете, сколько стоит это авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или $2000 $4000 $6000 Голосовать

Ответ

BMW E34

Чтобы не понижать планку, продолжим другим премиум-седаном для бизнесменов. В Бобруйске ищет нового хозяина BMW 5-Series в кузове Е34. Машина новее, чем упомянутый выше Mercedes, — сошла с конвейера в 1990 году. Седан окрашен в синий цвет и оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем. Коробка передач — механическая, поэтому если планируете ездить сами (а не с личным водителем), то придется вспоминать, как орудовать сцеплением.





«Пятерка» заднеприводная с пробегом 540 тыс. км. Имеются литые диски и кожаный салон. С продажей владелец не спешит и готов к обмену. Предпочтительно — на микроавтобус. К слову, BMW E34 является прямым конкурентом Mercedes W124, и часто люди, выбирающие себе старенький бизнес-седан, смотрят именно на эти две модели.

Как думаете, сколько стоит это авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или $2500 $3500 $4500 Голосовать

Ответ

Skoda Superb

Если премиальность для вас — не самый важный пункт, можно смотреть автомобили попроще, но зато более свежие. Вот, например, Skoda Superb первого поколения. С конвейера машина сошла в 2004 году, и продавец уверяет, что намотал чешский «брат» Volkswagen Passat B5 ни много ни мало 330 тыс. км. Под капотом «Суперба» — хорошо известный в Беларуси 1,9-литровый турбодизель, который ставился на широкую линейку моделей VAG.





Автомобиль с механической коробкой передач и приводом на переднюю ось. Салон велюровый, темного цвета. Есть климат-контроль, центральный замок, противотуманные фары, круиз-контроль. В объявлении написано, что машина находится в хорошем состоянии, двигатель и ходовая без проблем. Кузов не ржавый и не гнилой.

Как думаете, сколько стоит это авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или $3500 $5500 $7500 Голосовать

Ответ

Porsche Cayenne

Если Skoda Superb 2004 года для вас это слишком несолидно, то на «Автобарахолке» есть более статусные варианты. Например, этот Porsche Cayenne. Он тоже 2004 года, но намного более мощный: под капотом «Кайенна» — 4,5-литровый агрегат мощностью 350 л. с. У машины полный привод и автоматическая коробка передач. Вседорожник сочного бордового цвета, с пробегом чуть более 270 тыс. км.





Продавец уверяет, что автомобиль на хорошем ходу и без проблем по кузову. Двигатель и коробка передач работают исправно. На обмен владелец рассматривает дизельные машины. Видимо, устал «кормить» 4,5-литровый V8. Это Cayenne первого поколения, построен на одной платформе с Volkswagen Touareg I.

Как думаете, сколько стоит это авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или $5700 $7500 $10 700 Голосовать

Ответ

Volkswagen Passat B3

Белый универсал Volkswagen Passat B3 продается в Березе. Однажды этой машине поставят памятник у границы, ну а пока она ищет нового владельца. Автомобиль покинул конвейер в 1990 году и пробежал с тех пор 457 852 км. В движение универсал приводит 1,9-литровый дизель мощностью 90 л. с. Коробка передач — механическая.





В объявлении говорится, что Passat в отличном состоянии, кузов крепкий, без «жуков» и гнили. Стаканы и арки родные, недавно в машине поменяли термостат, антифриз, радиаторы, масло, фильтры, все колодки, барабаны, ступичные подшипники и мн. др. Владелец уверяет, что недавно завел автомобиль в минус 23. Кто крайний в очереди за этим «Пассатом»?

Как думаете, сколько стоит это авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или $800 $1300 $2300 Голосовать

Ответ

Lexus LX

Солиднейший Lexus LX 2003 года выпуска продается в Минске. За 17 лет машина проехала всего 202 тыс. км. Модель оснащена большим V8 объемом 4,7 литра. На Lexus поставили газовое оборудование, чтобы солидность не била по кошельку. Коробка передач у внедорожника автоматическая, а привод, само собой, полный.





Как и положено премиальному автомобилю, LX оснащен большим количеством опций. На борту есть круиз-контроль, вентиляция передних кресел, люк, электропривод настройки передних сидений, светлый кожаный салон, литые диски, датчики дождя и света, полный электропакет, климат-контроль и даже старенькая мультимедийная система.

Как думаете, сколько стоит это авто?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или $13 500 $15 500 $18 500 Голосовать

Ответ