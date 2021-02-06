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Дарья Домрачева — о работе со сборной Китая: это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта

06.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева рассказала о том, что не жалеет об уходе из биатлона.



- Это интересный вызов для нас. Как профессиональные спортсмены, мы не боимся сталкиваться с трудностями. Это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта. Мы надеемся, что биатлон в Китае будет становиться все более и более популярным. Конечно, мы с нетерпением ждем, когда наша команда примет участие в соревнованиях, ждем Олимпиаду в Пекине.

Слова спортсменки приводит championat.com, ссылаясь на "Олимпийский канал" в инстаграме.
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева рассказала о том, что не жалеет об уходе из биатлона.
 
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