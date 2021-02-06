Дарья Домрачева — о работе со сборной Китая: это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта









- Это интересный вызов для нас. Как профессиональные спортсмены, мы не боимся сталкиваться с трудностями. Это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта. Мы надеемся, что биатлон в Китае будет становиться все более и более популярным. Конечно, мы с нетерпением ждем, когда наша команда примет участие в соревнованиях, ждем Олимпиаду в Пекине.





championat.com , ссылаясь на "Олимпийский канал" в инстаграме. Слова спортсменки приводит, ссылаясь на "Олимпийский канал" в инстаграме.



