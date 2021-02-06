ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи Минска направили для рассмотрения в судах уже 145 уголовных дел, связанных с протестами

06.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Диалоговая площадка с представителями Следственного комитета состоялась 5 февраля в Минском колледже предпринимательства. Среди предложений, которые студенты адресовали начальнику управления СК по Минску Сергею Паско, - усовершенствовать избирательный процесс.



Один из студентов предложил сделать выборы более гласными с помощью интернет-трансляции подсчета голосов на избирательных участках. Студент считает, что так люди будут больше доверять результатам, а конфликтов в обществе можно будет избежать.

Кстати, начальник УСК по Минску признался, что считает правильным «не фокусироваться на одной точке зрения», поэтому читает как государственную, и негосударственную прессу, смотрит YouTube, Telegram-каналы, передает minsknews.by.

Паско сообщил, что с начала массовых послевыборных протестов следователи уже направили для рассмотрения в судах 145 уголовных дел. Среди статей УК - массовые беспорядки, перекрытия транспортных путей, насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Начальник управления добавил, что по этим уголовным делам проходят свыше 160 фигурантов, а эпизодов - больше 200.

Напомним, в МВД говорили о том, что с 9 августа в Беларуси зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением силовикам. О том, что большинство обвинений не стоят выеденного яйца и что сейчас идут настоящие расправы над участниками протестов, говорят и адвокаты, и правозашитники, и фигуранты, и журналисты. Только главный следователь Минска об этом не говорит.  
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диалоговая площадка с представителями Следственного комитета состоялась 5 февраля в Минском колледже предпринимательства. Среди предложений, которые студенты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Австралии из медицинских масок намерены делать дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by