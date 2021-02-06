Следователи Минска направили для рассмотрения в судах уже 145 уголовных дел, связанных с протестами









Один из студентов предложил сделать выборы более гласными с помощью интернет-трансляции подсчета голосов на избирательных участках. Студент считает, что так люди будут больше доверять результатам, а конфликтов в обществе можно будет избежать.





minsknews.by. Кстати, начальник УСК по Минску признался, что считает правильным «не фокусироваться на одной точке зрения», поэтому читает как государственную, и негосударственную прессу, смотрит YouTube, Telegram-каналы, передает





Паско сообщил, что с начала массовых послевыборных протестов следователи уже направили для рассмотрения в судах 145 уголовных дел. Среди статей УК - массовые беспорядки, перекрытия транспортных путей, насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Начальник управления добавил, что по этим уголовным делам проходят свыше 160 фигурантов, а эпизодов - больше 200.





Напомним, в МВД говорили о том, что с 9 августа в Беларуси зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением силовикам. О том, что большинство обвинений не стоят выеденного яйца и что сейчас идут настоящие расправы над участниками протестов, говорят и адвокаты, и правозашитники, и фигуранты, и журналисты. Только главный следователь Минска об этом не говорит.



