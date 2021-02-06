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В Австралии из медицинских масок намерены делать дороги

06.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Использование смеси с медицинскими масками снизит затраты при строительстве на 30 %

Ежедневно в мире выбрасывается 6,8 миллиарда использованных медицинских масок. А поскольку они одноразовые, то и отходы увеличились многократно.
Австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал, который состоит из измельченных медицинских масок и переработанного бетона, который, например, получают из отходов при сносе зданий. Об этом пишет Fast Company.

“Для строительства одного километра двухполосной дороги необходимо около трех миллионов масок. Этот ход предотвратит попадание на свалку порядка 93 тонн отходов”, - говорится в описании проекта, пишет korrespondent.net
Новый материал для строительства дорог создали исследователи из Мельбурнского королевского технологического института. В составе этого материала - измельченные одноразовые маски и обработанный строительный мусор.

“Дело в том, что в одноразовых масках есть пластик, в частности полипропилен, который трудно разлагается, указывают исследователи. Они также объясняют, что полипропиленовые волокна в масках усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу прочнее”, - говорит руководитель эксперимента профессор Джи Ли.

Использование смеси снизит затраты при строительстве на 30 %, указывают исследователи. Только добыча бетона из карьера стоит около $50 за тонну, а стоимость переработанного бетона составляет около $26. Учитывая затраты на сбор и дезинфекцию масок, готовая смесь может стоить от $32 до $78 за тонну, объясняет Ли.
 
 
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Использование смеси с медицинскими масками снизит затраты при строительстве на 30 %
 
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