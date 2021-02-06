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В Могилёве задержали группу из восьми человек — распространяли самиздат

06.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилёве задержали группу из восьми человек — распространяли самиздат (незарегистрированную газету).




В милиции считают, что эти материалы направлены "на дестабилизацию ситуации в стране". Некоторые из задержанных уже оштрафованы на 1160-1450 рублей за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ.

По данным милиции, группа действовала с начала осени 2020-го. Её участники распределили обязанности: 45-летний мужчина закупал расходные материалы, 32-летний могилевчанин печатал газеты на принтере, другие распространяли — разбрасывали по почтовым ящикам.

О чём писал самиздат, милиция решила не уточнять.
 
 
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В Могилёве задержали группу из восьми человек — распространяли самиздат (незарегистрированную газету).
 
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