В Могилёве задержали группу из восьми человек — распространяли самиздат

В милиции считают, что эти материалы направлены "на дестабилизацию ситуации в стране". Некоторые из задержанных уже оштрафованы на 1160-1450 рублей за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ.





По данным милиции, группа действовала с начала осени 2020-го. Её участники распределили обязанности: 45-летний мужчина закупал расходные материалы, 32-летний могилевчанин печатал газеты на принтере, другие распространяли — разбрасывали по почтовым ящикам.





О чём писал самиздат, милиция решила не уточнять.