Источник материала: Sputnik Беларусь

На заседаниях, в коридорах и кабинетах администрации города Невинномысска уже около 10 лет Кипиш. Так зовут пушистого "коллегу" сотрудников ведомства.

Он появился в администрации еще котенком, один из сотрудников решил приютить бездомного малыша. Причем, сейчас уже никто и не помнит, когда именно: то ли 10, то ли 12 лет назад.

Кипиш быстро подружился с новыми "коллегами": сначала получил разрешение гулять по коридорам и кабинетам ведомства, потом стал появляться на детских выставках в мэрии и посещать заседания.

Главная обязанность кота – появляться вместе с мэром Невинномысска Михаилом Миненковым на утренних планерках с губернатором Ставропольского края. Только сейчас совещания проходят по видеосвязи, и Кипиш не попадает в кадр.

Теперь у Кипиша появилась и официальная страница в Instagram.

"Меня зовут Кипиш, и я самый старый работник городской администрации. 10 лет "муниципального стажа" – это вам не шутки", – с такой подписью к фото кот-чиновник начал "вести" страницу в соцсети 26 января.

У него уже больше тысячи подписчиков в Instagram, но кот успел запустить тренд: депутат ставропольской думы Николай Новопашин, узнав о "карьере" Кипиша, пообещал в своем Telegram-канале проводить приемы граждан вместе с собакой по кличке Янис.

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