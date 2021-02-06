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Кипиш на заседании: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео

06.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На заседаниях, в коридорах и кабинетах администрации города Невинномысска уже около 10 лет Кипиш. Так зовут пушистого "коллегу" сотрудников ведомства. 

Он появился в администрации еще котенком, один из сотрудников решил приютить бездомного малыша. Причем, сейчас уже никто и не помнит, когда именно: то ли 10, то ли 12 лет назад. 

© Sputnik
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Кипиш быстро подружился с новыми "коллегами": сначала получил разрешение гулять по коридорам и кабинетам ведомства, потом стал появляться на детских выставках в мэрии и посещать заседания. 

Главная обязанность кота – появляться вместе с мэром Невинномысска Михаилом Миненковым на утренних планерках с губернатором Ставропольского края. Только сейчас совещания проходят по видеосвязи, и Кипиш не попадает в кадр.

Теперь у Кипиша появилась и официальная страница в Instagram.

"Меня зовут Кипиш, и я самый старый работник городской администрации. 10 лет "муниципального стажа" – это вам не шутки", – с такой подписью к фото кот-чиновник начал "вести" страницу в соцсети 26 января.

У него уже больше тысячи подписчиков в Instagram, но кот успел запустить тренд: депутат ставропольской думы Николай Новопашин, узнав о "карьере" Кипиша, пообещал в своем Telegram-канале проводить приемы граждан вместе с собакой по кличке Янис.

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В администрации Невинномысcка больше 10 лет живет кот с необычной кличкой Кипиш. Муниципальный "работник" посещает заседания и планерки, трудится за еду и ласку...
 
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