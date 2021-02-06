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Что случилось с валютой

06.02.2021 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что случилось с валютой

Выросли:

  • доллар — 0,0002 пункта (с 2,6262 до 2,6282 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0565 пункта (с 3,4458 до 3,5023 белорусского рубля за 100 российских);
  • гривна — 0,1308 пункта (с 9,3393 до 9,4701 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали:

  • евро — 0,035 пункта (с 3,1798 до 3,1448 белорусского рубля);
  • злотый — 0,0113 пункта (с 7,009 до 6,9977 белорусского рубля за 10 злотых).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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