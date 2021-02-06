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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Выросли:
Упали:
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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Рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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