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Более тысячи фур скопилось на границе

06.02.2021 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.

Более тысячи фур скопилось на границе

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:

  • «Каменный Лог» — более 300;             
  • «Бенякони» — более 240;
  • «Котловка» — более 200;
  • «Привалка» — более 150.

Выезда в Латвию ожидают более 120:

  • «Григоровщина» — более 70;
  • «Урбаны» — более 50.

В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:

  •  «Брузги» — более 60.
 
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Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.
 
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