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Более тысячи фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:
Выезда в Латвию ожидают более 120:
В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:
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Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.
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