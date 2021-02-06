Источник материала: Хартия'97

Свободное Копище вышло на громкую акцию протеста 6.02.2021, 8:39

Водители приветствовали национальный флаг.

Вчера вечером в свободном поселке Копище было громко: жители вышли на акцию протеста с национальными флагами.

«Послушайте, как водители приветствуют наш флаг!», — пишет «Белсат» в комментарии к видео.

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