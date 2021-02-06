|
Свободное Копище вышло на громкую акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Свободное Копище вышло на громкую акцию протеста
Водители приветствовали национальный флаг.
Вчера вечером в свободном поселке Копище было громко: жители вышли на акцию протеста с национальными флагами.
«Послушайте, как водители приветствуют наш флаг!», — пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители приветствовали национальный флаг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)