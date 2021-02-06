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Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске
Источник материала: Хартия'97
Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске
Минчане вышли на акцию в защиту памяти о национальных героях Беларуси.
Жители минской Масюковщины вышли на акцию, чтобы показать: Тадеуш Костюшко — национальный герой Беларуси, и белорусы буду защищать память о нем от хамских высказываний посольства РФ.
Фото опубликовал телеграм-канал
Минчане жестко ответили российскому посольству на его выпады. «Позор имперским оккупантам!», — заявили участники акции.
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Минчане вышли на акцию в защиту памяти о национальных героях Беларуси.
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