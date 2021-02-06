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Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске

06.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в Минске

  • 6.02.2021, 8:12
  • 1,399
Жители Масюковщины жестко ответили российскому посольству в МинскеМинске" src="https://www.21.by/pub/news/2021/02/1612592106947269.jpg">

Минчане вышли на акцию в защиту памяти о национальных героях Беларуси.

Жители минской Масюковщины вышли на акцию, чтобы показать: Тадеуш Костюшко — национальный герой Беларуси, и белорусы буду защищать память о нем от хамских высказываний посольства РФ.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Минчане жестко ответили российскому посольству на его выпады. «Позор имперским оккупантам!», — заявили участники акции.



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Теги: Минск
 
 
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Минчане вышли на акцию в защиту памяти о национальных героях Беларуси.
 
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