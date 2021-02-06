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Байден: Трамп не должен иметь доступа к разведданным

06.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден: Трамп не должен иметь доступа к разведданным

  • 6.02.2021, 9:15
Байден: Трамп не должен иметь доступа к разведданным

По словам президента США, это не имеет отношения к недавнему нападению на Капитолий.

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не должен иметь доступ к секретным брифингам американской разведки, сообщает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос ведущей телеканала CBS, Байден сказал, что считает, что Трамп не должен получать брифинги секретной информации, из-за нестабильного характера.

По словам Байдена, это не имеет отношения к недавнему нападению на Капитолий. Президент не стал отвечать на вопрос, что случилось бы, если Трамп все же получил бы секретную информацию.

«Я бы предпочел не спекулировать на эту тему», - заявил Байден. Он заметил, что опасается, что Трамп может проговориться и разгласить секретную информацию.

Бывшие президенты США традиционно получают развединформацию даже после того, как покинули свой пост. Они также имеют право запрашивать секретную информацию у спецслужб.

Отношения Дональда Трампа с разведсообществом США были напряженными. Он неоднократно критиковал представителей американских спецслужб. По словам экс-сотрудников Трампа, в отличие от Барака Обамы и Джорджа Буша, проводивших длительные совещания с представителями спецслужб, брифинги с участием Трампа проходили намного реже и были менее продолжительными по времени.

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По словам президента США, это не имеет отношения к недавнему нападению на Капитолий.
 
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