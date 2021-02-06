Мужчина проглотил во сне наушник AirPods

Источник материала: ОНТ

Житель Массачусетса (США) Брэдфорд Готье был госпитализирован после того, как проглотил во сне наушник AirPods. Об этом информирует Daily Mail.

38-летний американец заподозрил, что могло произойти ночью, когда утром попытался выпить стакан воды. Мужчина не смог проглотить жидкость.

После Готье обнаружил, что пропал его наушник. Жена Брэдфорда пошутила, что он мог проглотить устройство ночью. Мужчина вспомнил, что накануне действительно уснул с AirPods в ушах.

Рентген в больнице подтвердил догадки американцев. Была проведена сложная операция по удалению устройства.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance

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