Десять человек погибли в результате крушения судна в Китае

Источник материала: ОНТ

На востоке Китая произошло крушение рыбацкого судна. В результате инцидента погибли десять человек, еще один рыбак пропал без вести. Об этом информирует агентство «Синьхуа Новости».

Уточняется, что крушение произошло в провинции Аньхой на озере Боху. На борту всего находились 14 рыбаков, трое из них спаслись.

Спасателями обнаружены тела десятерых погибших. Поиски одного человека продолжаются.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram