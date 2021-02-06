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Десять человек погибли в результате крушения судна в Китае
Источник материала: ОНТ
На востоке Китая произошло крушение рыбацкого судна. В результате инцидента погибли десять человек, еще один рыбак пропал без вести. Об этом
Уточняется, что крушение произошло в провинции Аньхой на озере Боху. На борту всего находились 14 рыбаков, трое из них спаслись.
Спасателями обнаружены тела десятерых погибших. Поиски одного человека продолжаются.
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На востоке Китая произошло крушение рыбацкого судна. В результате инцидента погибли десять человек, еще один рыбак пропал без вести. Об этом информирует агентство...
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