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Десять человек погибли в результате крушения судна в Китае

06.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Десять человек погибли в результате крушения судна в Китае

На востоке Китая произошло крушение рыбацкого судна. В результате инцидента погибли десять человек, еще один рыбак пропал без вести. Об этом информирует агентство «Синьхуа Новости».

Уточняется, что крушение произошло в провинции Аньхой на озере Боху. На борту всего находились 14 рыбаков, трое из них спаслись.

Спасателями обнаружены тела десятерых погибших. Поиски одного человека продолжаются.

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На востоке Китая произошло крушение рыбацкого судна. В результате инцидента погибли десять человек, еще один рыбак пропал без вести. Об этом информирует агентство...
 
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