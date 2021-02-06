Водители жалуются, что ям этой зимой на дорогах особенно много. А что говорят дорожники?

Источник материала: Tut.by

«Что стало с дорогами? Яма на яме!», — возмущенно сообщают читатели AUTO.TUT.BY, прикрепляя в доказательство фото «дырявых» столичных улиц и загородных трасс. Мы проехали по городу и убедились: автомобилисты правы — во многих местах проезжая часть требует ремонта. Почему так произошло и что с этим будут делать, рассказали в ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».



Выезд на трассу из Колодищей в сторону Минска

«Влетел в яму — пришлось купить два новых колеса»

Дорожные ямы, которых все больше появляется на проезжей части, не просто раздражают водителей, но и бьют по кошельку. Например, юристу из Минска Владимиру Несмашному из-за огромной выбоины, в которую влетел его автомобиль, пришлось пойти на непредвиденные материальные траты и потерять время.

— На прошлой неделе выезжал из деревни Городище на трассу М2. Машина, за которой я ехал, вильнула в сторону. Потом я понял почему: водитель заметил огромную яму. Я среагировать не успел и влетел прямо в нее, — вспоминает об инциденте автомобилист.

Домой в Минск мужчина доехал, а утром, когда вышел к своему авто, увидел, что колесо, которым он попал в яму, полностью спущено. Подкачка шины не помогла — воздух из колеса уходил, поэтому Владимир отправился на шиномонтаж. Выяснилось, что литой диск на колесе деформирован, а сама шина сбоку пробита.



Улица Калиновского

— Диск поровняли, колесо залатали, хотя за латку мастер не ручался — в этом месте на резине они обычно не держатся. За все заплатил 90 рублей. А с латкой на колесе вышло так, как говорил специалист: через некоторое время колесо спустило, после подкачки — снова и снова.

Автомобилист понял, что спасет только замена колеса. Понятно, что регламент требует замены по крайней мере двух колес на одной оси, поэтому мужчине пришлось покупать две шины.

— Досадная ситуация. Конечно, можно было предъявить претензии дорожникам, но я не стал этого делать: жалко времени. Я как юрист знаю, на сколько это может растянуться, как тяжело доказать это повреждение. А если даже получится это сделать, то скорее всего, возместят стоимость только одного колеса.

В целом Владимир недоволен состоянием проезжей части как за городом, так и в столице. Ему часто приходится передвигаться на машине и он замечает, что после морозов дороги стали значительно хуже. Даже главная столичная магистраль — проспект Независимости на некоторых участках требует ремонта.

«Все из-за частых перепадов температуры через ноль»

Это действительно так. AUTO.TUT.BY проехал по столице и увидел, что асфальт на проезжей части многих улиц серьезно поврежден.



Улица Орловская на подъезде к площади Бангалор



Зеленый луг, улица Кольцова



Фрунзенский район. Пересечение улицы Матусевича и проспекта Пушкина



Пересечение трассы Колодищи-Заславль с проспектом Независимости



Улица Скорины, напротив роддома



Выезд в сторону дворца железнодорожников



Площадь Бангалор

Отметим, что столичные власти о состоянии дорог знают и реагируют на проблему. Еще 31 января в телеграм-канале «Минск. Официально » пресс-служба Мингорисполкома сообщила, что с 1 февраля коммунальники будут ремонтировать дороги в Минске круглосуточно.

— Просим минчан отнестись к такому решению с пониманием. Дорожный ремонт — это работа спецтехники, которая может доставить дискомфорт жителям. Но выполнять его необходимо, в том числе ночью, чтобы оперативно устранить дефекты, влияющие на аварийность, — обратился к минчанам Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома.



Коммунальники делают ямочный ремонт на проспекте Жукова

В ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» AUTO.TUT.BY подтвердили: сейчас коммунальники устраняют ямочность на дорогах круглосуточно.

— В этом сезоне на улицах Минска нет какой-то неординарной ситуации по ямочности, все как и было в предыдущие годы. Большое число ям на дорогах возникло из-за частых переходов температуры через ноль, — отметил Денис Глинский, генеральный директор предприятия.

Для аварийного ремонта рабочие используют технологию литого асфальта: ямы заполняют смесью асфальтовой крошки и битума.

Кстати, если вы тоже повстречались с вопиющими ямами (и любыми другими «косяками») на дорогах, присылайте фото вместе с описанием в сервис «Наши дороги» . Вдруг дорожники просто их еще не заметили.