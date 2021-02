Еще один звездный насильник? Как Мэрилин Мэнсон оказался в центре сексуального скандала

Источник материала: Tut.by

Не успел мир передохнуть от новостей про кровожадного Арми Хаммера , как Голливуд подкинул свежий репутационный скандал. На этот раз под раздачу попал музыкант Мэрилин Мэнсон — за обвинения в насилии и абьюзе. Вот короткий, но насыщенный событиями таймлайн этой истории от РБК Стиль.





В понедельник, 1 февраля, актриса Эван Рейчел Вуд — звезда сериала «Мир Дикого Запада» — опубликовала в инстаграме пост с откровениями о пережитом насилии. Девушка уже упоминала о нем в 2018-м году: «Это был ментальный, физический и сексуальный абьюз, который начинался незаметно, но активно прогрессировал. Дошло до угроз жизни и здоровью, я подвергалась мощному газлайтингу, просыпалась рядом с мужчиной, который говорил, что любит меня, насилуя при этом то, что ему казалось моим бессознательным телом».

И тогда, и сейчас речь шла об одном человеке — Мэрилине Мэнсоне, с которым Вуд встречалась с 2006 по 2010 год с небольшими перерывами. Пара даже успела объявить о помолвке. В 2009 году, на излете изнурительного романа, артист признался в интервью, что каждый день мечтал «разбить своей девушке череп кувалдой», но 12 лет назад слова Мэнсона списали на поддержание одиозного образа и элемент промокампании новых релизов.





«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный публике как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно обращался со мной. Мне промывали мозги и вынуждали прогибаться. Но я завязала с этой жизнью в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Теперь я хочу разоблачить этого опасного человека и докричаться до индустрий, которые во всем ему потакают, — до того, как он разрушит еще несколько жизней. Я выступаю на стороне многочисленных жертв, которые больше не будут молчать», — гласит свежий пост Эван Рейчел в инстаграме.

Вслед за Вуд 1 февраля молчание нарушили еще четыре бывшие возлюбленные музыканта. Фотограф Эшли Уолтерс заявила, что вышла из отношений с артистом с посттравматическим синдромом и депрессией. Модель Сара Макнили написала, что роман с Мэнсоном и ей обошелся долгой работой с психоаналитиком: «За „плохое“ поведение он запирал меня в комнате, заставлял слушать, как развлекается с другими женщинами, запрещал общаться с друзьями, а за неповиновение угрожал разобраться с ними. Я слышала истории других девушек, которые хотели заявить о поведении Мэнсона, — их домашних животных нашли мертвыми». Также музыкант, по словам модели, обвинял ее во всех смертных грехах, чтобы она чувствовала себя ничтожеством, и грозился разбить ей лицо битой.

Похожими историями в тот же день поделились модель Эшли Линдси Морган и художница Габриэлла.

Еще одна бывшая девушка Мэнсона, актриса Роуз Макгоуэн, поддержала пострадавших: «Нужны годы, чтобы оправиться от абьюза, и я желаю им сил, чтобы пройти этот путь и полностью восстановиться. Пусть общественность узнает правду. Пусть раны начнут затягиваться», — написала девушка в твиттере.





2 февраля Мэрилин Мэнсон вышел с отповедью в инстаграм: «Понятно, что моя жизнь и мое искусство словно магнит всегда притягивали неоднозначные реакции, но последние заявления в мой адрес — просто чудовищное искажение реальности. Я вступал в связь только с близкими мне по духу партнерами и только по обоюдному согласию. Неважно, как и для чего, но сейчас кто-то решил представить прошлое в искаженном свете — вот и вся правда».

Индустрия не поверила музыканту и молниеносно отреагировала на слова его экс-подруг. Так, представители лейбла Loma Vista отказались промоутировать последний альбом музыканта и вообще продолжать сотрудничество: «Поскольку Эван Рейчел Вудс и несколько других женщин назвали Мэрилина Мэнсона своим абьюзером, мы вынуждены немедленно остановить промо его нового альбома. Также лейбл принял решение прекратить всякое дальнейшее сотрудничество с Мэрилином Мэнсоном», — гласит пост в Facebook. Медиакомпания AMC Networks решила вырезать сцены с Мэнсоном из сериалов «Калейдоскоп ужасов» и «Американские боги».

Сьюзан Рубио, сенатор штата Калифорния обратилась к исполняющему обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсону и директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой всерьез взяться за это дело. «Личности, которые занимаются насилием такого рода, как правило, злостные правонарушители. Если эти обвинения правдивы и никакого расследования не последует, мы подведем жертв и позволим предполагаемому преступнику продолжать совершать подобное с другими жертвами. Нельзя такого допустить», — написала сенатор. Теперь фраза «Some of them want to abuse you, some of them want to be abused» из трека Sweet Dreams, который Мэнсон перепел еще 26 лет назад, звучит из его уст особенно демонически.

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) — рок-певец, композитор, актер, художник и некогда музыкальный журналист, с середины девяностых буквально плюющий в лицо консерваторам и верующим. Рокер-сатанист, вовсю эксплуатирующий образ бесполого аморального человека, орущего богохульства. Иными словами — антихрист-суперзвезда, как он сам себя окрестил во втором студийном альбоме. В сентябре 2020 года вышел одиннадцатый альбом музыканта We Are Chaos.