ЕАБР: Беларусь ждет рост инфляции и проблемы с доходами ИТ-сферы









ЕАБР прогнозирует, что инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы сохранится на уровне 7-8%. Свой вклад в процесс роста цен внесет увеличение в Беларуси налога на добавленную стоимость. Эксперты банка отмечают, что в конце прошлого года инфляция в Беларуси резко выросла. В основном, из-за роста цен на продовольствие, подорожания тарифов и услуг транспорта.





В 2021 году инфляция будет расти, уверены эксперты: она составит 7-8% в месяц из-за начавшегося еще в прошлом году падения курса белорусского рубля и роста цен на продукты. Кроме того, дополнительно на инфляцию повлияет рост НДС на лекарства. Инфляция может замедлиться во второй половине года.





Эксперты также отмечают падение ВВП Беларуси по итогам 2020 года (0,9%), сокращение потребительского спроса, инвестиционной активности.





Кроме того, «оперативные данные Белстата указывают на сохранение более низких относительно предыдущих лет темпов увеличения выпуска в ИТ-секторе в IV квартале 2020 года. По итогам 2020 года его вклад в рост ВВП снизился до 0,4 п.п. При сохранении динамики ИТ-сектора в 2021 года на уровне второй половины 2020 года экономика Беларуси потеряет еще 0,2–0,3 п.п. потенциального роста», говорится в отчете.





Отметим, что в этом году власти решили поднять налоги даже для тех, кто многие годы был неприкасаем: ставки подоходного налога повышаются с 9 до 13% на доходы физлиц от резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и (или) совместной белорусско-китайской компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».





Напомним, что Александр Лукашенко утвердил 22 декабря соответствующими указами прогнозные параметры на 2021 год: ВВП должен вырасти на 1,8%, инфляция должна остаться в пределах 5%.