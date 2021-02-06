Состоящего в ОМОН борца сборной обвинили в получении госнаграды за репрессии над белорусами – но у него есть железное алиби

Однако есть одно «но» – BYPOL подал эту информацию картинкой с подписью «получившие награды за репрессии» (как известно, многие омоновцы применяли насилие к мирным протестующим). Эта формулировка сильно возмутила жену Виктора Наталью – она записала видеообращение с утверждением, что ее муж не мог быть причастен к жестоким событиям в довыборный и поствыборный период, и весьма настойчиво требовала опровержения.





«Трибуна» попыталась разобраться в этой неоднозначной ситуации и выслушала борца и его жену. Но обо всем по порядку. попыталась разобраться в этой неоднозначной ситуации и выслушала борца и его жену. Но обо всем по порядку.





Кто такой Сосуновский?

31-летний Виктор Сосуновский родом из Борисова. В ДЮСШ олимпийского резерва на греко-римскую борьбу его отдали родители. Первым тренером спортсмена является Олег Ажигов, который сейчас депутатствует в Борисовском райсовете, готовится ехать на ВНС и считает, что спорт вне политики.





В 2012-м Сосуновский был включен в состав национальной сборной Беларуси, через три года взял серебро сначала на чемпионате мира в Лас-Вегасе, а потом и на Европейских играх в Баку (обе медали – в весовой категории до 80 кг). Позже Сосуновский начал выступать среди борцов, чей вес не превышает 82 кг, и там тоже сумел завоевать несколько наград: на ЧЕ-2018 взял серебро, на ЧМ в том же году поднялся на третью ступень пьедестала.





Спустившись в олимпийский вес (до 77 кг), на чемпионате Беларуси-2020 стал победителем, одолев в финале 28-летнего Павла Ляха, который до этого четырежды выигрывал внутреннее первенство, а также становился чемпионом мира среди студентов и серебряным призером взрослого чемпионата Европы-2017.





В Олимпиадах Виктору участвовать пока не доводилось, хотя дважды борец был к этому близок. Перед Олимпиадой-2012 он проиграл конкуренцию за место в составе сборной действующему на тот момент чемпиону мира Алиму Селимову, а в Рио в 2016 году отправился Джавид Гамзатов, который взял там бронзу.





При подготовке материала «Трибуна» пообщалась с несколькими коллегами-борцами Сосуновского. Все собеседники охарактеризовали спортсмена как спокойного парня, который дружит с головой – Виктор окончил не только БГУФК (правда, платно), но и юридический факультет БГУ. Ну а процедура присвоения званий может длиться годами – так что, вполне возможно, Сосуновскому просто не повезло с таймингом объявления о награде.





– Мы знакомы очень давно, и я не помню, чтобы он хоть раз проявил агрессию в отношении к кому-либо, – рассказывает собеседник, попросивший не называть его имени. – Учитывая его заслуги на спортивной арене, звание заслуженного мастера никак не может быть связано с тем, что ему приписывает BYPOL. По моей информации, Виктор уже давно, можно сказать, просто числится среди сотрудников ОМОН, как и многие спортсмены, участия в каких-то силовых акциях не принимает.





Что говорит жена Сосуновского?

– В телеграме знакомая прислала мне сообщение BYPOL. У Вити сейчас вникать в эти дела нет времени – идет чемпионат Беларуси, поэтому занялась этим я. Написала в BYPOL, что уже сколько лет как человек откомандирован в министерство спорта. Присвоение звания заслуженного мастера спорта – это бывает только за репрессии? Я пригрозила BYPOL судом. Если никто не опровергнет информацию, то во вторник поеду и напишу заявление за клевету.





Вообще мы... то есть федерация борьбы добивается присвоения этого звания уже пятый год – с тех пор, как Витя стал серебряным призером чемпионата мира в Лас-Вегасе. Но нам каждый год отказывают – считают, что этого достижения недостаточно. Перед новым годом федерация снова подала документы в Минспорта на заслуженных, в этом списке был и Витя.





9 августа [2020 года, в день выборов] мы отдыхали на озере в Новолукомле. От Борисова это около 70 километров, на озере там разрешено катание на гидроцикле, а он у нас есть. Вот и тогда несколько дней в августе мы провели на озере.





Сейчас мы приехали на чемпионат Беларуси по борьбе, в котором участвует Витя, и сидим как, извините за выражение, облитые говном. Некоторые странно смотрят. Есть какое-то недопонимание в коллективе, хотя не только Виктор служит в силовых структурах. Уйти оттуда – это не то. Нужно же кормить семью. Все хотят работать. Но Витя с 2011 года на базе ОМОН был всего два раза. Подписывал какие-то договоры – то по подписке на газету, то по зарплатам. Все, больше он там не появляется.





– Но официально он является сотрудником ОМОНа?





– Да, это так, никто не отрицает. Наверное, до сих пор является прапорщиком. Но он командирован в министерство спорта. Как только его взяли в национальную сборную в 2012 году, его сразу же откомандировали. Тут же. И никто ему никаких наград не присуждал. О чем вообще пишут?





– У него есть форма ОМОН?





– Дома лежит форма с 2010 или с 2011 года – в пакете, не распакованная. Могу даже подарить ее кому-то.





– Как Виктор сам отреагировал на подобную новость о себе?





– Он просто в шоке. Говорит: «Трындец. Так вот всю жизнь работай, старайся, ничего запрещенного не употребляй, а о тебе такое пишут». Он реально адекватный, и все это знают. А тут за день до чемпионата Беларуси публикуют такое. Для чего? Зачем людей сталкивать лбами? Потом в комментариях начали писать, что раз Сосуновский, то «насосал». Такой у нас народ, менталитет. Говно написали – начинается каша.





У меня дочке 14 лет, она учится в УОР, где учился Витя. Тоже занимается борьбой, только вольной. Вчера подошла ко мне и спросила, что это вообще такое, что пишут о папе. Я ей сказала закрыть инстаграм и ничего не читать.





– У вас или мужа есть знакомые среди омоновцев?





– Нет. Иногда Вите звонит командир по каким-то своим нуждам – и все на этом. Был один друг в ОМОН, работал водителем. Но ушел в ГАИ до всех этих событий, работает там водителем. Мы с ним дружим.





– А как вы вообще относитесь к событиям в Беларуси?





– Вижу все, ужасаюсь, но понимаю, что ничего не поменяется, пока кто-то выше не поменяет. Когда бьют людей, мне их очень жалко. Жалко пенсионеров, которые стоят около магазинов или аптек и просят денег на продукты или лекарства. Это страшно, пенсионеры не заслужили такой жизни, это понятно. Но куда-то дальше в политические дела не лезем. Живем своей жизнью. Нам есть чем заниматься.





– А как вы реагируете на зверства ОМОН, зная, что муж сам числится в этой структуре?





– Понимаете, там есть адекватные, а есть и неадекватные. Их везде хватает. Сотрудники ОМОН – это тоже люди. Они вряд ли выбирали и хотели, чтобы их выводили на улицы, заставляли ночевать на работе, сутками не видеть семьи.





Людей жалко, когда их избивают. Но одновременно не понимаю матерей, которые выходят на улицы со своими детьми. Видела в сети, как матери стояли с маленькими детьми. Это нормально? Куда вы их прете?





– Но зачем омоновцам так жестоко обходиться с людьми?





– Я считаю, что так ущербные люди, получив власть, самоутверждаются. Сама лично видела, как у нас в Борисове били людей. Стояли парни в компании, просто разговаривали. К ним подбежали спецназовцы или омоновцы, в общем, кто-то в черной одежде, дали дубинкой по ногам и затащили в автобус. Блин, что вы делаете? Люди просто стоят и курят. Хотите забирать – заберите. Зачем вы их бьете?





Что говорит сам Сосуновский?

Сейчас борец участвует в чемпионате Беларуси, однако в перерывах между схватками все-таки нашел время, чтобы ответить на пару вопросов «Трибуны».





– Как отреагировали на информацию BYPOL о себе?





– Я вообще не понимаю, как можно обо мне такое писать, если я к этому никакого отношения не имею. Мне, конечно, не до этих разборок, потому что все мысли о чемпионате Беларуси. Жена занимается всем. Предложил ей подождать до воскресенья, когда турнир закончится, но она сразу занялась. Она написала в BYPOL – статью из телеграма сразу удалили.





– Как коллеги-борцы отреагировали на эту информацию?





– Со стороны спортсменов все в порядке, никаких проблем. Люди знают меня, знают, что я с ними сижу постоянно на сборах. С 9 по 10 августа у нас были выходные, но друзья и коллеги знают, что я был с семьей на озере в Новолукомле. 11 августа отдыхали уже на Березине.





– Насколько понял со слов вашей жены, вы также осуждаете то насилие, которое творят силовики. Почему тогда не подписали открытое письмо спортсменов, где как раз осуждается это насилие?





– Я не ставил подпись ни под этим письмом, ни под другим [провластным]. Просто не вижу в этом смысла. Я хочу быть полностью в спорте, а не в какой-то политике. Кто туда лезет – это их выбор, а передо мной стоит задача попасть на Олимпийские игры в Токио. Нет, я не боюсь каких-то последствий, если что-то подпишу, просто не вижу смысла лезть в эти игры. И не понимаю, зачем они вообще нужны. Я сконцентрирован только на спорте.





Многие пишут и спрашивают, что за бред вообще опубликован обо мне. И те, кто меня знает, и десятки людей, с которыми я встречался 9-11 августа, с кем отдыхал. В Новолукомле нас было человек 20-25, компания большая. Доказательств того, что меня оклеветали, предостаточно. Как минимум данные, которые внесены в [антидопинговую] базу ADAMS. Мое местоположение всегда отслеживается. Там вся моя жизнь – от а до я. По-моему, есть еще переписка в вайбере, я предупреждал людей из антидопингового агентства, где буду. Так что мне вообще беспокоиться не о чем.







