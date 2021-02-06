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Охотники убили 6 волков в Глубокском районе, почти полностью уничтожив стаю

06.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 января в Глубокском районе добыли 6, в охоте приняли участие 29 охотников. За прошлый год в Витебской области убито 279 особей этого животного.



Глубокские охотники с убитыми ими волками. Фото предоставлено Глубокской РОС «БООР» для vg-gazeta.by

Истреблению подверглась стая из 9 волков. Ее окружили флажками во время отдыха в районе озера Шо. Эту волчью стаю давно видели на территории Глубокского, а также соседних Полоцкого и Ушачского районов, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на егеря Юрия Скробатуна.

Для отстрела волков из окруженной стаи удалось собрать 29 охотников. Они смогли застрелить шестерых хищников, а еще одного ранили. Два волка смогли пройти под флажки и выбрались невредимыми. Среди убитых два матерых животных — волк и волчица.

Глубокские охотники с убитыми ими волками. Фото предоставлено Глубокской РОС «БООР» для vg-gazeta.by

Напомним, что Витебская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов объявила конкурс по отстрелу волков. Самые добычливые охотники получат бесплатную путевку для охоты лосей. Такое же поощрение ждет того. кто уничтожит выводок волчат в логове.
 
 
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31 января в Глубокском районе добыли 6, в охоте приняли участие 29 охотников. За прошлый год в Витебской области убито 279 особей этого животного.
 
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