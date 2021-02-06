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Скорость на МКАД могут повысить до 120 км/ч, но есть условие

06.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сделать максимально разрешенную скорость на МКАД до 120 км/ч возможно, но только после внедрения системы контроля ДТП, рассказал заместитель начальника ГАИ Минска Андрей Зырянов.



Он отметил, что в прошлом году на кольцевой устанавливались ограждения, чтобы исключить доступ на дорогу пешеходов.

"Проанализировав обстановку на МКАД, где помимо легковых авто ездит грузовой и тихоходный транспорт, пришли к выводу, что повышать скорость можно в случае, если на кольцевой будет внедрена система контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, установлены дорожные знаки переменной информации", - заявил Зырянов.

По его словам, при плохих условиях движения либо при возникновении ДТП на дороге будет одна скорость, при нормальных условиях - другая скорость.

Напомним, о появлении электронных табло, предупреждающих об авариях на пути, в декабре в пресс-центре Sputnik говорил начальник столичного ГАИ Сергей Бабич. По его мнению,  умные системы управления транспортным потоком на МКАД помогли бы предотвратить дорожные инциденты. Так, в 2020 году на Минской кольцевой произошло четыре ДТП со смертельным исходом.

Скорость 120 км/ч - максимально разрешенная в Беларуси для транспортных средств. С такой скоростью можно ехать по МКАД-2 и трассе М1/Е30 ("олимпийке").
 
Теги: Минск
 
 
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Сделать максимально разрешенную скорость на МКАД до 120 км/ч возможно, но только после внедрения системы контроля ДТП, рассказал заместитель начальника ГАИ Минска...
 
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