ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренко, Осака и Серена Уильямс снялись с турниров в Мельбурне перед Australian Open

06.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Все три спортсменки сослались на проблемы со здоровьем.




Белорусская теннисистка виктория Азаренко (13-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA))  и третья ракетка мира японка Наоми Осака снялись с турниров в Мельбурне, предшествующих Australian Open, сообщается в микроблоге WTA в Twitter.

Азаренко снялась с четвертьфинала Grampians Trophy из-за проблем со спиной. Благодаря этому эстонская спортсменка Анетт Контавейт вышла без борьбы в полуфинал, где ее ждет встреча с представительницей Греции Марией Саккари.

Осака должна была сыграть в полуфинале турнира Gippsland Trophy с бельгийкой Элизе Мертенс, которая таким образом оказалась в финале, где сыграет с победительницей матча между российской спортсменкой Екатериной Александровой и эстонской теннисисткой Кайи Канепи.

Причиной отказа Осаки от дальнейшего участия в турнире стала незначительная травма спины. Спортсменка принесла извинения руководящей теннисной организации Австралии и болельщикам и сказала, что ей нужно быть осторожнее перед началом Открытого чемпионата Австралии, начал которого она с нетерпением ждет. 

У Серены Уильямс образовались проблемы с плечом. 

Турнир в Мельбурне предваряет Australian Open, который начнется 8 февраля.

В основную сетку турнира пробились белоруски Александра Саснович, Виктория Азаренко и Арина Соболенко. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все три спортсменки сослались на проблемы со здоровьем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навошта Лукашэнку амбасадар ЗША ў Беларусі? Інтэрв’ю з Франакам Вячоркам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by