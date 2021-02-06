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Форвард "Алмаза": учился с сыном Лукашенко Колей. Было забавно, он с охранниками ходил
Источник материала: Партизан
Нападающий Егор Чезганов, выступающий за "Алмаз", который играет в МХЛ, рассказал в видеоинтервью о том, как находился рядом с сыном Александра Лукашенко Николаем.
База сборных U-17 и U-18 была в Раубичах. В школу нас возили в Острошицкий городок. Учились с сыном Александра Григорьевича Лукашенко Колей. Было забавно, он с охранниками ходил. Был спортивный класс, 10-12 хоккеистов.
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Нападающий Егор Чезганов, выступающий за "Алмаз", который играет в МХЛ, рассказал в видеоинтервью о том, как находился рядом с сыном Александра Лукашенко Николаем.
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