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Южная Корея на 1 месте, США не лидер. Рейтинг инноваций от Bloomberg

06.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свежем индексе инноваций Bloomberg на первое место попала Южная Корея, а США выпали из топ-10. Азиатская страна возглавляет рейтинг семь из девяти лет, в течение которых он публикуется.


Чем более светлым цветом обозначена на карте страна, тем выше её место в рейтинге. 

Возвращение Кореи на первое место в основном связано с увеличением патентной активности и высокими показателями в области науки и инноваций. 

Занявший второе место Сингапур выделяет немалые бюджетные средства для перехода к цифровой экономике, страна имеет высокие баллы в обрабатывающей промышленности. 

Сингапур и Швейцария поднялись на одну строчку каждая и заняли второе и третье места.  

Германия спустилась на четвёртое место. Два года назад главный экономист Bayerische Landesbank Юрген Михельс предупреждал, что стране не хватает квалифицированных рабочих и стратегии развития высоких технологий.

Большая часть мировых инноваций приходится на две крупнейшие экономики — США и Китай. Разрыв между ними неуклонно сокращался за время существования индекса. В этом году рейтинг обеих стран снизился. Штаты, которые впервые возглавили индекс инноваций Bloomberg в 2013 году, уступили две позиции — оказались на 11-й. Поднебесная спустилась на 16-е место.

Впервые с 2016 года в топ-50 вошла Индия. 

Индекс Bloomberg учитывает множество критериев и показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных компаний.

В рейтинге 2021 года особое внимание составители уделили инновациям и цифровой инфраструктуре, которые помогли странам бороться с пандемией и разработать вакцины.
 
 
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В свежем индексе инноваций Bloomberg на первое место попала Южная Корея, а США выпали из топ-10. Азиатская страна возглавляет рейтинг семь из девяти лет, в течение...
 
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