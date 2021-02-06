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В Беларуси резко выросло число случаев гибели на пожарах
Источник материала: Навiны
Почти на 40% выросло с начала года число случаев гибели на пожарах. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Так, в дежурной части сообщили, что за минувшие дежурные сутки огонь унес жизни еще четырех человек:
Всего с начала года на территории страны произошло 775 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 471), на которых погибло 114 человек (82).
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Почти на 40% выросло с начала года число случаев гибели на пожарах. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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