|
«В комментариях призывали „скармливать собакам“». Telegram начал блокировать каналы, которые публикуют личные данные
Источник материала: Onliner
Об этом
— В комментариях к записям главного подобного канала — «Каратели Тут» — призывали «мочить», «скармливать собакам», «валить», «резать на куски», а также «***рить дубинками».
Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением.
Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрения Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными.
Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов, — написал Дуров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В комментариях призывали „скармливать собакам“». Telegram начал блокировать каналы, которые публикуют личные данные
Об этом сообщил создатель мессенжера Павел Дуров. Он рассказал, что за последние дни уже было заблокировано несколько каналов, которые выкладывали в публичный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)