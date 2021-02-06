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«В комментариях призывали „скармливать собакам“». Telegram начал блокировать каналы, которые публикуют личные данные

06.02.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщил создатель мессенжера Павел Дуров. Он рассказал, что за последние дни уже было заблокировано несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними, по его словам, появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.

— В комментариях к записям главного подобного канала — «Каратели Тут» — призывали «мочить», «скармливать собакам», «валить», «резать на куски», а также «***рить дубинками».

Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением.

Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрения Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными. 

Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов, — написал Дуров.

 
 
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Об этом сообщил создатель мессенжера Павел Дуров. Он рассказал, что за последние дни уже было заблокировано несколько каналов, которые выкладывали в публичный...
 
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