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52-летняя певица Кайли Миноуг впервые выходит замуж. Жених младше на 6 лет - и он просто красавчик

06.02.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже если вам немного за тридцать, всегда есть шанс встретить любовь своей жизни. И это собственным примером доказывает суперзвезда Кайли Миноуг, которая на днях ответила согласием на предложение руки и сердца своего бойфренда — Пола Соломонса.

В биографии Кайли много ярких и сложных моментов, и ее романы с другими мужчинами были такими же. В разное время она встречалась с Оливье Мартинесом, Джейсоном Донаваном и другими знаменитыми мужчинами. С некоторыми из них она доходила даже до помолвки, но потом то некрасивая история об изменах жениха, то непримиримые разногласия — казалось, Кайли останется вечной одиночкой. И вот на днях мачеха жениха, Глория Соломонс, подтвердила изданию Daily Mail, что ее сын вскоре женится на Кайли.

Полу Соломонсу 46 лет, он работает креативным директором журнала GQ.


dailymail.co.uk

Детали будущего торжества пока не разглашаются. «Я в полном восторге и очень рада за них. Но не могу раскрыть никаких деталей. Я слишком уважаю своего сына и Кайли», — говорит Глория.

 
 
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