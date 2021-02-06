Дорогостоящие детали снимали прямо на СТО

Представитель одной из столичных организаций заявил в милицию о краже деталей из авто. Мужчина рассказал, что для ремонта передал авто на одну из станций техобслуживания, а когда вернулся за машиной, заметил пропажу катализаторов из нее.





Оперативники выяснили, что к хищению причастен директор СТО. Со слов задержанного, он поручил своим работникам вырезать катализаторы из иномарки и перепродать их. Вырученные таким способом деньги были поделены. Общая сумма ущерба составила около 700 рублей.





Материалы проверки по факту хищения имущества переданы в Партизанский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.