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Дорогостоящие детали снимали прямо на СТО

06.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан 45-летний житель Минской области, причастный к хищению катализаторов из автомобиля, пригнанного на одно их минских СТО. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГИОС Партизанского РУВД.

Представитель одной из столичных организаций заявил в милицию о краже деталей из авто. Мужчина рассказал, что для ремонта передал авто на одну из станций техобслуживания, а когда вернулся за машиной, заметил пропажу катализаторов из нее.

Оперативники выяснили, что к хищению причастен директор СТО. Со слов задержанного, он поручил своим работникам вырезать катализаторы из иномарки и перепродать их. Вырученные таким способом деньги были поделены. Общая сумма ущерба составила около 700 рублей.

Материалы проверки по факту хищения имущества переданы в Партизанский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержан 45-летний житель Минской области, причастный к хищению катализаторов из автомобиля, пригнанного на одно их минских СТО. Об этом корреспонденту агентства...
 
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