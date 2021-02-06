ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За год задолженность белорусов по кредитам на жилье достигла рекордной суммы, а «просрочка» выросла вдвое

06.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задолженность белорусов по кредитам на 1 января достигла рекордных 15 миллиардов 702,5 млн рублей. Из них — 10 миллиардов 61 миллион рублей на недвижимость. А вот просроченная задолженность неожиданно снизилась, но не на много, сообщает Нацбанк в статистическом бюллетене за январь 2021 года.





По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам на 1 января 2021 года составила 15 миллиардов 702,5 тысячи рублей, и это — новый рекорд. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

По сравнению с началом декабря 2020-го общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 108,1 миллиона рублей, по сравнению с результатом годичной давности — на 1 миллиард 549,6 миллиона рублей.

При этом объем задолженности по потребительским кредитам снижается начиная с сентября 2020 года. На 1 января он составлял 5 миллиардов 551,9 миллиона рублей — на 36,8 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее, и на 70,9 миллиона рублей больше, чем год назад.

А вот объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 января составила 10 миллиардов 61 миллион рублей. Прибавка по сравнению c предыдущим месяцем составила 145,8 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом — 1 миллиард 493,2 миллиона рублей.

А вот просроченная задолженность по кредитам неожиданно снизилась, после 12-тимесячного роста. На 1 января она составила 52,1 млн рублей, что на 2,2 млн меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2020 года, но на 18,2 млн больше, чем годом ранее.

Из этой цифры наибольшую долю составляет простроченная задолженность по потребительским кредитам — 51,1 млн рублей. По кредитам на недвижимость белорусы платят исправнее -задолженность лишь 1 млн. Однако за год эта цифра увеличилась вдвое: 1 января 2020 года белорусы были должны лишь 500 тысяч рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность белорусов по кредитам на 1 января достигла рекордных 15 миллиардов 702,5 млн рублей. Из них — 10 миллиардов 61 миллион рублей на недвижимость. А вот...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В комментариях призывали „скармливать собакам“». Telegram начал блокировать каналы, которые публикуют личные данные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by