За год задолженность белорусов по кредитам на жилье достигла рекордной суммы, а «просрочка» выросла вдвое

















По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам на 1 января 2021 года составила 15 миллиардов 702,5 тысячи рублей, и это — новый рекорд. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.





По сравнению с началом декабря 2020-го общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 108,1 миллиона рублей, по сравнению с результатом годичной давности — на 1 миллиард 549,6 миллиона рублей.





При этом объем задолженности по потребительским кредитам снижается начиная с сентября 2020 года. На 1 января он составлял 5 миллиардов 551,9 миллиона рублей — на 36,8 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее, и на 70,9 миллиона рублей больше, чем год назад.





А вот объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 января составила 10 миллиардов 61 миллион рублей. Прибавка по сравнению c предыдущим месяцем составила 145,8 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом — 1 миллиард 493,2 миллиона рублей.





А вот просроченная задолженность по кредитам неожиданно снизилась, после 12-тимесячного роста. На 1 января она составила 52,1 млн рублей, что на 2,2 млн меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2020 года, но на 18,2 млн больше, чем годом ранее.





Из этой цифры наибольшую долю составляет простроченная задолженность по потребительским кредитам — 51,1 млн рублей. По кредитам на недвижимость белорусы платят исправнее -задолженность лишь 1 млн. Однако за год эта цифра увеличилась вдвое: 1 января 2020 года белорусы были должны лишь 500 тысяч рублей.