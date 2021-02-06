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Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники на выходные
Источник материала: Хартия'97
Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники на выходные
Названы самые выгодные варианты продажи банком иностранной валюты.
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Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,628 (Paritetbank, Абсолютбанк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке — 2,618 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,18 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,156 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,145 рубля.
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Названы самые выгодные варианты продажи банком иностранной валюты.
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