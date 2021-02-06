Источник материала: Хартия'97

Обратный отсчет уже запущен Борис Вишневский

6.02.2021, 9:48

Через запотевшее забрало не видно, насколько жалок хозяин Кремля.

Российская власть сегодня — как тот неизвестный до сих пор по имени полицейский, который, ударив ногой в живот Маргариту Юдину, потом стал оправдываться, что у него «забрало запотело».

Через запотевшее забрало не видно, что отношение к власти у очень и очень многих колеблется от брезгливого презрения до холодной ярости.

И потому, что полстраны получает в год в сто раз меньше, чем стоят часы на холеной руке у барина, гордо именующего себя «сенатором».

И потому, что презрение начальства к гражданам, его ложь, лицемерие и наглость стали не исключением, а образом властной жизни.

И потому, что Интернет наполнен свидетельствами того, как поступают с теми, кто осмеливается выйти на улицу с мирным протестом. После чего проводят сутки в отделе полиции, в душной камере, без еды и почти без воды, но с клопами. А затем — ночь в холодном автозаке. А затем они попадают в суд, где их конвейерным способом судят, наплевав на закон и совесть. А затем их, как в Петербурге, везут за полтораста километров отбывать административный арест, потому что в городском спецприемнике места давно закончились…

А еще через запотевшее забрало не видно, что несменяемый лидер, который еще вчера был страшен, сегодня стал смешон и жалок.

И завтра его власть может закончиться самым неожиданным образом. Как это уже было с многими «отцами нации», «великими кондукаторами» «лидерами революции».

И послезавтра его приближенные, расталкивая друг друга локтями, начнут отрекаться от него и стенать, что они не знали, их заставили, вынудили, обманули, но что теперь-то они свободны и могут рассказать всю правду — когда так легко дышится в возрожденном Арканаре. И они готовы преданно служить новой власти, даже если понадобится предварительно выслушать указание «розги направо, ботинок налево»...

На какое-то время этот процесс можно затормозить репрессиями.

Но только на какое-то время. Пока уровень страха превышает уровень свободы.

Но страха будет становиться все меньше, а свободы — все больше.

Обратный отсчет уже запущен.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»

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