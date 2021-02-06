Источник материала: Хартия'97

Тракторный поселок с самого утра вышел на марш под огромным бело-красно-белым флагом 1 6.02.2021, 9:20

1,033

Видеофакт.

В Минске Тракторный поселок вышел на протестный марш с самого утра.

По одной из улиц с самого утра прошли люди с большим бело-красно-белым флагом. Они скандировали «Жыве Беларусь!».

Видео опубликовал телеграм-канал vybory_smotri .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .