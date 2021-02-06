|
Тракторный поселок с самого утра вышел на марш под огромным бело-красно-белым флагом
Источник материала: Хартия'97
Тракторный поселок с самого утра вышел на марш под огромным бело-красно-белым флагом
Видеофакт.
В Минске Тракторный поселок вышел на протестный марш с самого утра.
По одной из улиц с самого утра прошли люди с большим бело-красно-белым флагом. Они скандировали «Жыве Беларусь!».
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)