Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?

Кто занимается сохранением таких небольших объектов, а главное — зачем? Всегда ли все упирается в деньги? Почему мы смотрим на известные "руины" за границей, и как подобные культурные объекты могут помочь развить российский туризм?

Чем отличается работа по сохранению культурного наследия в столице от того, как спасают памятники в регионах? Почему всё больше волонтеров начинают реставрировать старые здания в своих городах и правда ли, что интерес к этой теме растет?

О своем опыте спасения разрушенного храма в Вологодской области рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" и проекта "ПроНаследие.Медиа".

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