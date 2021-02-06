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"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?

06.02.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?

Кто занимается сохранением таких небольших объектов, а главное — зачем? Всегда ли все упирается в деньги? Почему мы смотрим на известные "руины" за границей, и как подобные культурные объекты могут помочь развить российский туризм?

Чем отличается работа по сохранению культурного наследия в столице от того, как спасают памятники в регионах? Почему всё больше волонтеров начинают реставрировать старые здания в своих городах и правда ли, что интерес к этой теме растет?

О своем опыте спасения разрушенного храма в Вологодской области рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" и проекта "ПроНаследие.Медиа".

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Ветхая усадьба, полуразрушенный храм, покинутая школа и советский ДК. Надо ли все это сохранять? Или испытание временем пройдут не все старинные здания, а только те,...
 
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